Nga lần đầu bắn hạ tên lửa tầm xa Flamingo của Ukraine

TPO - Một số kênh Telegram Nga cho rằng lực lượng phòng không nước này đã lần đầu tiên đánh chặn và phá hủy tên lửa tầm xa Flamingo của Ukraine.

Cựu phi công quân sự Nga Ilya Tumanov, người điều hành kênh Telegram nổi tiếng Fighterbomber, gần đây đã công bố đoạn video đồng thời cho biết, hệ thống pháo phòng không Pantsir-S đã phá hủy tên lửa Flamingo của Ukraine.

"Đây là một trong số ít tên lửa Flamingo được phóng vào lãnh thổ Nga hồi tháng trước, các khẩu đội Pantsir-S đã phá hủy nó", ông nói.

Khoảnh khắc bắn hạ tên lửa được ghi trên màn hình radar.

Sự việc được cho là xảy ra tại một khu vực giáp biên giới, song vị trí cụ thể không được tiết lộ.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Pantsir-S1 là hệ thống pháo - tên lửa phòng không do tập đoàn Rostec của Nga phát triển và sản xuất. Hệ thống phòng không này có thể tiêu diệt các mục tiêu trong tầm thấp lẫn cả tầm trung như máy bay không người lái, trực thăng và tên lửa hành trình.

Vũ khí của Pantsir-S1 là 2 pháo cao tốc 2A38M 30 mm và 12 tên lửa phòng không tầm thấp 57E6. Trong đó, pháo 2A38M có tốc độ bắn tối đa 2.500 phát/phút, tầm bắn tối đa 4 km, độ cao tối đa 3 km.

Tên lửa đối không tầm ngắn 57E6 có chiều dài 3,2 m; trọng lượng 90 kg trong đó đầu đạn phân mảnh nặng 20 kg. Tên lửa kết cấu với 2 tầng, động cơ nhiên liệu rắn cho phép đạt tốc độ hành trình 1.300 m/s, tầm bắn 20 km và diệt mục tiêu độ cao 15 km.

Trong khi đó, truyền thông Ukraine mô tả tên lửa hành trình Flamingo là vũ khí tầm xa có sức công phá lớn, với tầm bay hơn 3.000 km và khả năng duy trì độ cao chỉ khoảng 50 m so với mặt đất, giúp tránh bị radar đối phương phát hiện. Loại tên lửa này mang theo đầu đạn nặng tới 1.150 kg, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu chiến lược.