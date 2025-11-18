Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Mỹ rút hệ thống tên lửa Typhon khỏi Nhật Bản

Quỳnh Như

TPO - Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm thứ Hai (17/10) thông báo, hệ thống tên lửa tầm trung Typhon, được quân đội Mỹ triển khai tới Nhật Bản để tham cuộc tập trận chung Resolute Dragon 2025 hồi tháng 9, đã được tháo dỡ, SCMP đưa tin.

Theo SCMP, hệ thống tên lửa tầm trung Typhon được quân đội Mỹ triển khai tới căn cứ Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản để tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn mang tên Resolute Dragon 2025, diễn ra từ ngày 11 đến ngày 25/9. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ đưa hệ thống tên lửa này đến Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đợt triển khai trên chỉ là tạm thời và hệ thống tên lửa Typhon sẽ được rút đi sau khi cuộc tập trận kết thúc. Tuy nhiên, tính từ thời điểm đó đến nay, các hệ thống tên lửa vẫn hiện diện tại căn cứ này.

4af8aec4-4f25-41d1-8144-36fe6b642c29.jpg
Hệ thống tên lửa Typhon. Ảnh: SCMP

Ngày 10/11, người dân các tỉnh Hiroshima và Yamaguchi đã gửi thư tới Bộ Quốc phòng Nhật Bản, kêu gọi nhanh chóng di dời các hệ thống Typhon này.

Ngày 17/11, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo cho chính quyền địa phương, rằng việc tháo dỡ hệ thống tên lửa Typhon đã hoàn tất.

Typhon là bệ phóng di động mặt đất được thiết kế để phóng tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn 1.600-1.800 km, cũng như tên lửa SM-6 có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 460-700 km.

Trước đó, vào tháng 4/2024, quân đội Mỹ đã triển khai hệ thống Typhon trên đảo Luzon, Philippines trong cuộc tập trận Salaknib và hệ thống này vẫn được duy trì cho đến nay.

Thời điểm Mỹ triển khai Typhon đến Philippines, Trung Quốc yêu cầu rút ngay hệ thống và gọi đây là hành động đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực.

Quỳnh Như
SCMP
#Mỹ #hệ thống Typhon #Nhật Bản #tên lửa #tập trận #Resolute Dragon #quốc phòng

