Thế giới

Google News

Trung Quốc tiếp tục có hành động đáp trả Nhật Bản

Bình Giang

TPO - Các hãng phát hành phim tại Trung Quốc đã tạm dừng chiếu ít nhất 2 bộ phim Nhật Bản, trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Tokyo và Bắc Kinh ngày càng căng thẳng. Đài truyền hình CCTV gọi đây là “quyết định thận trọng”, có tính đến tâm lý khán giả trong nước.

screen-shot-2025-11-18-at-91002-am.png
"Shin - Cậu bé bút chì" là một trong những phim bị dừng chiếu ở Trung Quốc giữa căng thẳng ngoại giao.

Thông tin được đưa ra chưa đầy 2 tuần sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đưa ra phát ngôn liên quan tới vấn đề Đài Loan, khiến Trung Quốc phản ứng dữ dội và châm ngòi cho cuộc đối đầu ngoại giao nghiêm trọng nhất giữa hai cường quốc Đông Á trong nhiều năm qua.

Một số phim Nhật Bản, trong đó có hai phim hoạt hình Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! Scorching Kasukabe Dancers và phim chuyển thể từ manga Cells at Work! dự kiến ra rạp tại Trung Quốc trong vài tuần tới nhưng đều đã bị dừng chiếu, CCTV dẫn thông tin từ các đơn vị nhập khẩu và phát hành phim cho biết.

Phim hoạt hình Demon Slayer: Infinity Castle ban đầu nhận được phản hồi tích cực, nhưng doanh thu phòng vé giảm mạnh sau phát ngôn của bà Takaichi do “sự bất bình mạnh mẽ từ khán giả Trung Quốc”, CCTV đưa tin tối 17/11.

Theo bản tin, các nhà nhập khẩu và phát hành phim đã quyết định nghe theo phản ứng thị trường, tôn trọng cảm xúc khán giả và quyết định hoãn lịch ra mắt các phim sắp chiếu.

Tokyo đang tìm cách giảm nhiệt mâu thuẫn sau khi bà Takaichi phát biểu trước các nghị sĩ trong tháng này, rằng sự sống còn của Nhật Bản sẽ bị đe dọa nếu Trung Quốc tấn công đảo Đài Loan, và điều đó sẽ kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo.

Ngay sau đó, Bắc Kinh kêu gọi công dân ngừng sang Nhật Bản du lịch. Bắc Kinh cho biết Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường không có kế hoạch gặp bà Takaichi bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi trong tuần này.

Lãnh đạo ba hiệp hội doanh nghiệp lớn nhất Nhật Bản gặp bà Takaichi vào tối qua để kêu gọi đối thoại nhằm giải quyết căng thẳng ngoại giao.

“Ổn định chính trị là điều kiện tiên quyết cho các hoạt động giao lưu kinh tế”, ông Yoshinobu Tsutsui, Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren), phát biểu với báo giới sau cuộc họp, truyền thông trong nước đưa tin.

Bình Giang
Reuters
#Căng thẳng Trung - Nhật #Đài Loan #Phim Nhật Bản

