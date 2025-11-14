Nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi chỉ ngủ 2 - 4 tiếng mỗi đêm

TPO - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết bà chỉ ngủ 2 - 4 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Điều này khiến bà bị một số người chỉ trích là đang khuyến khích văn hóa làm việc quá sức.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: AP)

Thói quen ngủ rất ít được tiết lộ sau khi bà Takaichi gây chú ý vào tuần trước, khi yêu cầu các nhân viên họp lúc 3 giờ sáng tại văn phòng để chuẩn bị cho phiên họp quốc hội.

“Hiện giờ tôi chỉ ngủ khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhiều nhất là 4 tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy điều đó rất tệ cho da của tôi”, bà Takaichi phát biểu trước một ủy ban lập pháp ngày 13/11, nơi bà nhận được câu hỏi về tầm quan trọng của việc giảm thời gian làm việc quá dài ở Nhật Bản.

Nhật Bản lâu nay chật vật với việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc, khi nhiều người phải chịu áp lực lớn ở văn phòng. Nước này còn có khái niệm riêng - karōshi - để nói về những người chết vì làm việc quá sức.

Thủ tướng Takaichi cũng được đề nghị giải thích về ý định của chính phủ nhằm tăng giới hạn làm việc quá giờ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bà bảo vệ cuộc thảo luận này trong chính phủ, cho rằng người lao động và chủ sử dụng lao động có nhu cầu khác nhau. Một số người chọn cách làm hai công việc để đáp ứng đủ nhu cầu, trong khi các doanh nghiệp áp giới hạn nghiêm ngặt về làm quá giờ.

Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh, rằng bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ bảo đảm sức khỏe của người lao động.

“Thực sự là nếu chúng ta có thể tạo nên bối cảnh nơi mọi người có thể cân bằng việc chăm sóc con cái và gia đình phù hợp với mong muốn của họ, đồng thời có thể làm việc và thư giãn, đó sẽ là điều lý tưởng”, bà nói.

Bà Takaichi lên nắm quyền từ tháng trước, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Sau khi đắc cử, bà cam kết sẽ “loại bỏ cụm từ ‘cân bằng giữa cuộc sống và công việc’ đối với bản thân mình. Tôi sẽ làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc”, bà nói.

Kể từ đó, Thủ tướng Takaichi giữ lịch trình cực kỳ bận rộn, tham gia nhiều hội nghị khu vực, gặp gỡ song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.