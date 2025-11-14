Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi chỉ ngủ 2 - 4 tiếng mỗi đêm

Bình Giang

TPO - Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết bà chỉ ngủ 2 - 4 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Điều này khiến bà bị một số người chỉ trích là đang khuyến khích văn hóa làm việc quá sức.

ap25305364343701.jpg
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. (Ảnh: AP)

Thói quen ngủ rất ít được tiết lộ sau khi bà Takaichi gây chú ý vào tuần trước, khi yêu cầu các nhân viên họp lúc 3 giờ sáng tại văn phòng để chuẩn bị cho phiên họp quốc hội.

“Hiện giờ tôi chỉ ngủ khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhiều nhất là 4 tiếng đồng hồ. Tôi cảm thấy điều đó rất tệ cho da của tôi”, bà Takaichi phát biểu trước một ủy ban lập pháp ngày 13/11, nơi bà nhận được câu hỏi về tầm quan trọng của việc giảm thời gian làm việc quá dài ở Nhật Bản.

Nhật Bản lâu nay chật vật với việc cân bằng giữa cuộc sống và công việc, khi nhiều người phải chịu áp lực lớn ở văn phòng. Nước này còn có khái niệm riêng - karōshi - để nói về những người chết vì làm việc quá sức.

Thủ tướng Takaichi cũng được đề nghị giải thích về ý định của chính phủ nhằm tăng giới hạn làm việc quá giờ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bà bảo vệ cuộc thảo luận này trong chính phủ, cho rằng người lao động và chủ sử dụng lao động có nhu cầu khác nhau. Một số người chọn cách làm hai công việc để đáp ứng đủ nhu cầu, trong khi các doanh nghiệp áp giới hạn nghiêm ngặt về làm quá giờ.

Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh, rằng bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ bảo đảm sức khỏe của người lao động.

“Thực sự là nếu chúng ta có thể tạo nên bối cảnh nơi mọi người có thể cân bằng việc chăm sóc con cái và gia đình phù hợp với mong muốn của họ, đồng thời có thể làm việc và thư giãn, đó sẽ là điều lý tưởng”, bà nói.

Bà Takaichi lên nắm quyền từ tháng trước, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Sau khi đắc cử, bà cam kết sẽ “loại bỏ cụm từ ‘cân bằng giữa cuộc sống và công việc’ đối với bản thân mình. Tôi sẽ làm việc, làm việc, làm việc, làm việc và làm việc”, bà nói.

Kể từ đó, Thủ tướng Takaichi giữ lịch trình cực kỳ bận rộn, tham gia nhiều hội nghị khu vực, gặp gỡ song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Bình Giang
JiJi, AP
#Thủ tướng Nhật Bản #Sanae Takaichi #Làm việc quá tải #Làm việc quá sức #Nhật Bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục