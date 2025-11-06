Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Gấu liên tục tấn công người, Nhật Bản huy động binh lính đối phó

Bình Giang

TPO - Nhật Bản vừa triển khai binh lính tới khu vực miền núi phía bắc của nước này, sau khi nhận được yêu cầu khẩn cấp từ chính quyền địa phương về tình trạng gấu liên tục tấn công người.

gau.jpg
Những con gấu nâu trên tuyến đường ở đảo Hokkaido, Nhật Bản. (Ảnh: Ashahi)

Chiến dịch bắt đầu tại thị trấn Kazuno thuộc tỉnh Akita, nơi người dân trong nhiều tuần qua được khuyến cáo tránh vào khu rừng rậm xung quanh, hạn chế ra ngoài sau khi trời tối và mang theo chuông để xua đuổi gấu.

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, kể từ tháng 4 năm ngoái đã xảy ra hơn 100 vụ gấu tấn công trên toàn quốc, khiến 12 người thiệt mạng. Hai phần ba số ca tử vong xảy tại tỉnh Akita và tỉnh Iwate lân cận.

“Người dân cảm nhận sự nguy hiểm mỗi ngày. Nó ảnh hưởng đến cách mọi người sinh hoạt, khiến họ phải hạn chế ra ngoài hoặc hủy nhiều sự kiện”, Thị trưởng Kazuno Shinji Sasamoto phát biểu sau buổi gặp gỡ khoảng 15 binh lính được điều tới thị trấn trên xe tải quân sự và nhiều xe jeep, mang theo áo giáp và bản đồ địa hình.

Binh lính sẽ hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt và kiểm tra bẫy bắt gấu, nhưng việc xử lý gấu sẽ do các thợ săn được cấp phép thực hiện, sử dụng vũ khí phù hợp.

Giới chức Akita cho biết số lượng gấu được nhìn thấy đã tăng gấp 6 lần trong năm nay, lên hơn 8.000 con, khiến lãnh đạo tỉnh phải yêu cầu Lực lượng Phòng vệ hỗ trợ.

Sau Kazuno, binh lính sẽ tiếp tục tới hai thành phố Odate và Kitaakita để thực hiện nhiệm vụ tương tự.

Số lượng gấu tăng, biến đổi khí hậu khiến nguồn thức ăn tự nhiên thay đổi, cùng tình trạng dân số nông thôn giảm sút là những nguyên nhân khiến số vụ gấu tấn công người gia tăng. Lực lượng thợ săn từng là tuyến phòng vệ chính, nay không đủ để kiểm soát tình hình.

Trong vài tuần gần đây, đã xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng như gấu tấn công khách hàng trong siêu thị, tấn công du khách đang đợi xe buýt gần di sản UNESCO. Một số trường học phải tạm đóng cửa sau khi phát hiện gấu đi lại quanh khuôn viên.

Đây không phải lần đầu quân đội Nhật hỗ trợ kiểm soát động vật hoang dã. Nước này từng huy động trực thăng quân sự hỗ trợ săn hươu hoang cách đây khoảng 10 năm; tiêu diệt sư tử biển nhằm bảo vệ thủy sản trong những năm 1960.

Phó Chánh Văn phòng Nội các Kei Sato cho biết, Tokyo sẽ công bố gói biện pháp khẩn cấp đối phó gấu vào cuối tháng này, trong đó có biện pháp tuyển thêm thợ săn được cấp phép. Hồi tháng 9, chính phủ nới lỏng quy định sử dụng súng để việc bắn gấu trong khu dân cư dễ dàng hơn.

Bình Giang
Reuters
#Gấu #Nhật Bản #Gấu tấn công người

Xem thêm

Cùng chuyên mục