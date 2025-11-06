Gấu liên tục tấn công người, Nhật Bản huy động binh lính đối phó

TPO - Nhật Bản vừa triển khai binh lính tới khu vực miền núi phía bắc của nước này, sau khi nhận được yêu cầu khẩn cấp từ chính quyền địa phương về tình trạng gấu liên tục tấn công người.

Những con gấu nâu trên tuyến đường ở đảo Hokkaido, Nhật Bản. (Ảnh: Ashahi)

Chiến dịch bắt đầu tại thị trấn Kazuno thuộc tỉnh Akita, nơi người dân trong nhiều tuần qua được khuyến cáo tránh vào khu rừng rậm xung quanh, hạn chế ra ngoài sau khi trời tối và mang theo chuông để xua đuổi gấu.

Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, kể từ tháng 4 năm ngoái đã xảy ra hơn 100 vụ gấu tấn công trên toàn quốc, khiến 12 người thiệt mạng. Hai phần ba số ca tử vong xảy tại tỉnh Akita và tỉnh Iwate lân cận.

“Người dân cảm nhận sự nguy hiểm mỗi ngày. Nó ảnh hưởng đến cách mọi người sinh hoạt, khiến họ phải hạn chế ra ngoài hoặc hủy nhiều sự kiện”, Thị trưởng Kazuno Shinji Sasamoto phát biểu sau buổi gặp gỡ khoảng 15 binh lính được điều tới thị trấn trên xe tải quân sự và nhiều xe jeep, mang theo áo giáp và bản đồ địa hình.

Binh lính sẽ hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt và kiểm tra bẫy bắt gấu, nhưng việc xử lý gấu sẽ do các thợ săn được cấp phép thực hiện, sử dụng vũ khí phù hợp.

Giới chức Akita cho biết số lượng gấu được nhìn thấy đã tăng gấp 6 lần trong năm nay, lên hơn 8.000 con, khiến lãnh đạo tỉnh phải yêu cầu Lực lượng Phòng vệ hỗ trợ.

Sau Kazuno, binh lính sẽ tiếp tục tới hai thành phố Odate và Kitaakita để thực hiện nhiệm vụ tương tự.

Số lượng gấu tăng, biến đổi khí hậu khiến nguồn thức ăn tự nhiên thay đổi, cùng tình trạng dân số nông thôn giảm sút là những nguyên nhân khiến số vụ gấu tấn công người gia tăng. Lực lượng thợ săn từng là tuyến phòng vệ chính, nay không đủ để kiểm soát tình hình.

Trong vài tuần gần đây, đã xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng như gấu tấn công khách hàng trong siêu thị, tấn công du khách đang đợi xe buýt gần di sản UNESCO. Một số trường học phải tạm đóng cửa sau khi phát hiện gấu đi lại quanh khuôn viên.

Đây không phải lần đầu quân đội Nhật hỗ trợ kiểm soát động vật hoang dã. Nước này từng huy động trực thăng quân sự hỗ trợ săn hươu hoang cách đây khoảng 10 năm; tiêu diệt sư tử biển nhằm bảo vệ thủy sản trong những năm 1960.

Phó Chánh Văn phòng Nội các Kei Sato cho biết, Tokyo sẽ công bố gói biện pháp khẩn cấp đối phó gấu vào cuối tháng này, trong đó có biện pháp tuyển thêm thợ săn được cấp phép. Hồi tháng 9, chính phủ nới lỏng quy định sử dụng súng để việc bắn gấu trong khu dân cư dễ dàng hơn.