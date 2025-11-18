Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Nga tiết lộ vũ khí 'khắc chế' tên lửa tầm xa Storm Shadow của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Hệ thống tên lửa đất đối không Tor do Nga sản xuất được cho là có thể đánh chặn hiệu quả tên lửa hành trình Storm Shadow do Pháp và Anh cung cấp cho Ukraine, hãng thông tấn Tass đưa tin.

Hãng thông tấn Tass dẫn lời một quan chức Nga giấu tên cho biết, hệ thống tên lửa đất đối không Tor do Nga sản xuất có thể dễ dàng đánh chặn tên lửa hành trình Storm Shadow.

"Chúng tôi đã bắn hạ tên lửa hành trình Storm Shadow. Về cơ bản, máy bay chiến đấu của chúng tôi nhận biết được máy bay đối phương cất cánh - dấu hiệu cho thấy khả năng phóng tên lửa hành trình. Ngay lập tức, lực lượng nhận lệnh cơ động đến vị trí, vào trạng thái sẵn sàng và chờ thời điểm khai hỏa", quan chức này cho biết.

st.jpg

Theo quan chức này, Storm Shadow không phải mục tiêu quá khó, nhưng tên lửa này di chuyển với tốc độ cao và ở độ cao thấp, đòi hỏi khả năng phát hiện và nhận dạng nhanh chóng. Sau khi mục tiêu được xác định, kíp chiến đấu sẽ tự quyết định thời điểm phóng hoặc chờ lệnh từ cấp trên.

Quan chức này lưu ý rằng, nhìn chung không có mục tiêu nào khó khăn đối với hệ thống phòng không Tor.

Trước đó, vào tháng 7/2024, quân đội Nga cho biết hệ thống phòng không Tor-M2 của nước này đã phá hủy tên lửa hành trình Storm Shadow do Ukraine phóng ở khu vực Kupyansk. Storm Shadow bay theo quỹ đạo thông thường của tên lửa hành trình, nằm trong tầm ngắm của hệ thống Tor-M2. Tên lửa đã bị đánh chặn ngay từ phát bắn đầu tiên.

Tor là hệ thống tên lửa đất - đối - không tầm ngắn do Liên Xô phát triển từ năm 1975 và đưa vào biên chế năm 1986, được thiết kế với nhiệm vụ tiêu diệt máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái và tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Tor-M2 có thể tấn công đồng thời 4 mục tiêu ở khoảng cách lên tới 16 km và ở độ cao 10 km. Một bệ phóng tự hành có thể mang theo 16 tên lửa.

Hệ thống Tor-M2 có thể bắn tên lửa 9M331 và 9M332. Phiên bản nâng cấp của tên lửa 9M330 có thể đạt tốc độ bay tới 1000m/s, gấp 3 lần tốc độ âm thanh.

Trong khi đó, Storm Shadow là tên lửa hành trình có độ chính xác cao do MBDA sản xuất. Tên lửa này được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao, được bảo vệ tốt như trung tâm chỉ huy, cơ sở hạ tầng quân sự và kho vũ khí.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, tên lửa có chiều dài khoảng 5,1 mét, sải cánh khoảng 3 mét với tổng trọng lượng khoảng 1.300 kg, mang đầu nổ đa chức năng 450 kg. Storm Shadow được trang bị động cơ phản lực, cung cấp tốc độ tối đa lên tới 1.000 km/h.

Tùy vào từng biến thể, tên lửa có tầm bắn từ 250-560 km. Tên lửa được tối ưu hóa cho phép bay ở độ cao thấp, khiến hệ thống radar khó phát hiện và đánh chặn.

Quỳnh Như
