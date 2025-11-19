Nga tập kích bệ phóng HIMARS, phá hủy tên lửa tầm xa ATACMS của Ukraine

TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa ATACMS của lực lượng vũ trang Ukraine vào thành phố Voronezh, đồng thời phá hủy hai bệ phóng HIMARS ở khu vực Kharkiv.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư (19/11) đã công bố video ghi lại khoảnh khắc tên lửa Iskander-M tấn công các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Kharkiv, phá hủy hai bệ phóng tên lửa HIMARS, một lượng lớn đạn dược đồng thời hạ mười binh sĩ.

Theo phía Nga, lực lượng Ukraine đã dùng các bệ phóng này để phóng 4 tên lửa tầm xa ATACMS vào thành phố Voronezh của Nga. Tuy nhiên, hệ thống phòng không S-400 và Pantsir đã đánh chặn toàn bộ tên lửa, không có báo cáo về thương vong.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội nước này đã tấn công một số mục tiêu quân sự Nga bằng tên lửa tầm xa ATACMS vào ngày 18/11. Cơ quan này không tiết lộ mục tiêu cụ thể song nhấn mạnh cuộc tấn công là sự kiện mang tính bước ngoặt. Đồng thời khẳng định, Ukraine vẫn sẽ tiếp tục sử dụng vũ khí tầm xa, bao gồm ATACMS.

Iskander-M là một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả.

Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng bay 3,8 tấn; đầu đạn 380 kg, có thể bay trên độ cao 50 km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500 km.

Trong khi đó, S-400 được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử.

Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TEL. S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc.

Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm: 48N6DM (48N6E3) có trọng lượng 1,8 tấn trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250km. Trong khi đó, tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km và sử dụng radar chủ động dẫn đường để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách rất xa.