Trung Quốc đưa tàu sân bay Phúc Kiến huấn luyện cùng nhóm tác chiến

TPO - Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết, đội hình tàu sân bay Phúc Kiến đã tiến hành đợt huấn luyện thực tế trên biển đầu tiên kể từ khi đưa vào biên chế hồi đầu tháng này.

Chưa đầy hai tuần sau khi được đưa vào biên chế, tàu sân bay Phúc Kiến được trang bị máy phóng điện từ đã thực hiện huấn luyện thực tế lần đầu trong đội hình tàu sân bay.

Trong quá trình huấn luyện, nhiều máy bay chiến đấu bao gồm: Máy bay tàng hình J-35, máy bay chiến đấu hạng nặng J-15T, máy bay tác chiến điện tử J-15DT và máy bay cảnh báo sớm KJ-600, đã lần lượt thực hiện diễn tập cất và hạ cánh bằng máy phóng điện từ trên tàu sân bay. Ngoài ra, tàu sân bay Phúc Kiến cũng thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với tàu khu trục Type 005 và khinh hạm Type 054A.

Tàu sân bay Phúc Kiến tiến hành huấn luyện thực tế.

Một thành viên của tàu sân bay Phúc Kiến cho biết: "Thông qua đào tạo thiết bị thực tế, chúng tôi hiểu thêm về các thông số hiệu suất của máy phóng điện từ và hệ thống hãm, thành thạo hơn trong việc vận hành, sử dụng các thiết bị khác nhau và đạt được sự phối hợp tốt hơn giữa từng vị trí tác chiến. Điều này, đặt nền tảng năng lực vững chắc cho việc phóng và thu hồi máy bay trên tàu sân bay một cách an toàn và hiệu quả".

Hải quân PLA trong một tuyên bố nhấn mạnh: "Các cuộc thử nghiệm đã xác minh khả năng hoạt động của máy phóng điện từ, khả năng phục hồi và vận hành trên boong tàu cũng như khả năng phối hợp giữa máy bay và tàu sân bay".

Ông Wang Yun Fei, một chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định, đợt huấn luyện thực tế đầu tiên là một khâu quan trọng hướng tới việc hình thành năng lực tác chiến thông qua thực hành phối hợp giữa tàu sân bay, máy bay và các tàu chiến khác.

Theo chuyên gia này, buổi huấn luyện đã diễn ra thành công chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng kể từ khi tàu sân bay Phúc Kiến được đưa vào biên chế. Tốc độ này cho thấy con tàu đã đạt đến trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể bắt đầu các nhiệm vụ triển khai tác chiến sớm hơn dự kiến.

Trong khi đó, ông Song Zhong Ping, một chuyên gia quân sự Trung Quốc khác cho rằng, việc đưa tàu sân bay Phúc Kiến vào hoạt động chỉ là bước khởi đầu. Tàu sân bay mới dự kiến ​​sẽ trải qua các đợt huấn luyện chuyên sâu, tập trận chung và diễn tập đối đầu để tăng cường năng lực.

Ông lưu ý rằng, tàu sân bay không hoạt động đơn lẻ mà phối hợp theo đội hình, thường bao gồm tàu ​​khu trục, khinh hạm, tàu ngầm và tàu tiếp tế. Trong tương lai, tàu Phúc Kiến cũng có thể thành lập các nhóm tác chiến đặc biệt với tàu đổ bộ như Type 075 và Type 076, qua đó tăng cường năng lực tác chiến của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.