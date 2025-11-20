Ukraine nói tiêm kích F-16 tấn công hơn 300 mục tiêu quân sự Nga

TPO - Các máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đã đánh chặn 1.300 vũ khí trên không và tấn công hơn 300 mục tiêu quân sự Nga trong một năm hoạt động ở Ukraine.

Không quân Ukraine trong một tuyên bố hôm thứ Tư (19/11) cho biết, kể từ khi được đưa vào phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine hồi tháng 8/2024, máy bay chiến đấu F-16 đã đánh chặn 1.300 tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Đặc biệt, trong cuộc tấn công đêm 18, rạng sáng ngày 19/11/2025, tiêm kích F-16 và Mirage-2000 đã đánh chặn, bắn hạ ít nhất 10 tên lửa hành trình của đối phương.

Không quân Ukraine gọi sự xuất hiện của máy bay F-16 là thời khắc lịch sử đối với Kiev và là bước đột phá lớn trong việc tăng cường năng lực phòng không của nước này.

Máy bay chiến đấu F-16.

"Bằng việc áp dụng những chiến thuật sáng tạo của riêng mình trong cả hoạt động chiến đấu trên không và phòng không, phi hành đoàn F-16 của Ukraine tiếp tục thành công trong việc đẩy lùi những cuộc tấn công của đối phương", cơ quan này nhấn mạnh.

Ngoài nhiệm vụ phòng không, F-16 còn được sử dụng tích cực cho nhiệm vụ yểm trợ trên không tầm gần. Tiêm kích này đã tấn công hơn 300 mục tiêu mặt đất, phá hủy hàng trăm phương tiện, sở chỉ huy, trung tâm điều khiển máy bay không người lái, kho đạn dược và cơ sở hậu cần quan trọng của Nga.

"Các phi công F-16 và nhân viên hàng không mặt đất phải làm việc trong điều kiện vô cùng khó khăn. Và điều duy nhất mọi người quan tâm lúc này là việc viện trợ vũ khí phóng từ trên không liên tục và kịp thời từ các đối tác phương Tây. Nếu không có đủ số lượng bom và tên lửa, F-16 sẽ không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương", Không quân Ukraine lưu ý.