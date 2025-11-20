Ukraine sắp nhận vũ khí tầm xa từ Đức

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson tại Berlin, Thủ tướng Friedrich Merz cho biết Đức và Ukraine đang thúc đẩy các dự án liên quan đến hỏa lực tầm xa. Các cuộc tham vấn kỹ thuật với Kiev đã diễn ra trong nhiều tháng và hiện đang ở giai đoạn cuối.

Theo Thủ tướng Friedrich Merz, quân đội Ukraine sẽ được trang bị các hệ thống vũ khí như vậy, nhưng ông không cung cấp thông tin cụ thể về số lượng cũng như thời gian chuyển giao.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Getty Images

Khi được hỏi về sự "đắn đo" trước đây của Đức trong việc cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine, Thủ tướng Friedrich Merz từ chối bình luận, tuy nhiên ông cũng lưu ý cách tiếp cận này nhằm mục đích khiến Nga khó đánh giá được năng lực thực tế của Ukraine.

"Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để trang bị cho quân đội Ukraine các hệ thống vũ khí có tầm bắn phù hợp. Và điều này sẽ tiếp tục trong những tuần và tháng tới, cho đến khi có thể sản xuất các hệ thống vũ khí như vậy ngay tại Kiev", ông nói thêm.

Thủ tướng Đức cam kết, châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ nhằm tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine và lưu ý rằng Đức sẽ cung cấp thêm 3 tỷ euro (3,5 tỷ USD) hỗ trợ quân sự cho Kiev vào năm tới.

Ông cũng bày tỏ hy vọng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ sớm phê duyệt cơ chế sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.