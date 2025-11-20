Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

UAV lạ xâm nhập không phận, Romania khẩn cấp điều động máy bay ứng phó

Quỳnh Như

TPO - Romania đã điều động khẩn cấp tiêm kích chiến đấu để chặn máy bay không người lái không xác định trên không phận nước này, nghi có liên quan đến cuộc tấn công của Nga vào Ukraine hôm 19/11.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết, thời điểm Nga mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine trong đêm 18, rạng sáng ngày 19/11, một máy bay không người lái (UAV) không xác định đã xâm nhập vào không phận Romania sâu 8 km.

"Vào khoảng 00h20 sáng 19/11, hai máy bay phản lực Eurofighter Typhoon của Đức cất cánh từ căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu ở phía bắc quận Tulcea để chặn một máy bay không người lái không xác định xâm nhập sâu vào lãnh thổ Romania", Bộ Quốc phòng Romania nêu rõ.

1d2603cf-0b87-4406-9027-dc30e901ab98.jpg
Ảnh minh họa.

Máy bay chiến đấu của Đức đang đồn trú tại căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu ở Romania như một phần của nhiệm vụ NATO nhằm tăng cường khả năng phòng không cho các quốc gia thành viên liên minh.

Khoảng 12 phút sau, máy bay không người lái khác tiếp tục xuất hiện trên hệ thống radar theo dõi của các trạm theo dõi Romania. Lần này, UAV bay từ khu vực Colibasi hướng về làng Folesti (Romania) và sau đó xuất hiện gần Oancea thuộc hạt Galati.

Để tăng cường an ninh, hai tiêm kích F-16 của Không quân Romania cất cánh từ căn cứ Campia Turzii, bổ sung cho phi đội tuần tra của máy bay Đức và giám sát không phận phía đông.

Đến 1h50, máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức quay trở lại căn cứ và máy bay F-16 của Romania hạ cánh xuống căn cứ không quân Campia Turzii vào khoảng 2h30.

Bộ Quốc phòng Romania cho biết không ghi nhận UAV hay mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ nước này, song các đơn vị trực chiến vẫn duy trì cảnh giác cao độ.

Được biết, trước đó, Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan cùng các đồng minh đã điều động máy bay quân sự, đặt hệ thống phòng không mặt đất vào tình trạng báo động khi Nga tiến hành tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Cơ quan này đã kích hoạt mọi lực lượng và nguồn lực sẵn có theo đúng các quy trình đã thiết lập. Máy bay chiến đấu được triển khai, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và thiết bị trinh sát radar được đặt ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Romania #UAV #quân sự #xung đột Nga Ukraine #phòng không #tiêm kích #NATO

