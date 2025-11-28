Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Truyền thông Ukraine: Nga di chuyển tàu chiến quanh Sevastopol

Quỳnh Như

TPO - Nga được cho là đang sắp xếp vị trí các tàu chiến còn lại tại cảng Sevastopol (Crimea), di chuyển chúng giữa các bến neo nhằm giảm nguy cơ bị lực lượng Ukraine tấn công.

RBC-Ukraine dẫn nguồn tin từ kênh Telegram Crimean Wind cho biết, sau khi lực lượng Ukraine tấn công Novorossiysk, khiến một tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn (BDS) thuộc Dự án 1171 Tapir hư hại, quân đội Nga tại Sevastopol đã chuyển "tàu chị em" của nó sang một vị trí neo đậu khác.

Hiện nay, con tàu đang nằm ở Vịnh Sevastopol đối diện Dokova thay vì bến số 14. Một phần kiến ​​trúc thượng tầng của tàu được che phủ bằng lưới ngụy trang, song biện pháp này được cho là không mang lại khả năng bảo vệ đáng kể.

tau.jpg
Tàu đổ bộ Orsk của Hải quân Nga.

Nguồn tin lưu ý, Nga chủ yếu thực hiện việc điều chuyển tàu vào ban đêm do lo ngại các cuộc tấn công của Ukraine. Trong số các tàu của Hạm đội Biển Đen, Nga vẫn còn hai tàu thuộc Dự án 1171: Orsk (đóng năm 1968) và Nikolai Filchenkov (đóng năm 1975). Một trong số chúng đang ở Sevastopol, chiếc còn lại đang neo đậu tại Novorossiysk.

Ngày 25/11, lực lượng vũ trang Ukraine phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công cảng Novorossiysk của Nga. Các mục tiêu bao gồm một cảng dầu và một tàu đổ bộ lớn. Con tàu bị hư hại nghiêm trọng nhưng không bị chìm. Hình ảnh vệ tinh sau đó xác nhận con tàu đã được kéo về một cơ sở sửa chữa.

Trước đó, vào đêm 14/11, Ukraine cũng tấn công căn cứ hải quân Novorossiysk, gồm cả cảng Sheskharis, buộc hoạt động xuất khẩu dầu tại đây phải tạm ngừng. Theo báo cáo, vụ tấn công mới nhất đã khiến khoảng 2% lượng dầu xuất khẩu toàn cầu bị gián đoạn tạm thời. Đây là một trong những vụ tấn công lớn nhất vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu của Nga trong những tháng gần đây.

Hồi tháng 6, ông Dmytro Pletenchuk, phát ngôn viên của Lực lượng Hải quân Ukraine cảnh báo, cảng Novorossiysk không còn là địa điểm an toàn đối với Hải quân Nga vì các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen có nguy cơ chạm trán với xuồng tự sát Ukraine.

Novorossiysk là một trong những cảng chính của Nga, nằm ở Krasnodar, phía đông Biển Đen. Đây là cảng biển lớn nhất của Nga trong khu vực. Với vị trí chiến lược, cảng đóng vai trò trung tâm trong hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, ngũ cốc, sản phẩm kim loại và hàng hóa công nghiệp.

Novorossiysk có tầm quan trọng chiến lược đối với nền kinh tế Nga bằng cách cung cấp quyền tiếp cận các tuyến thương mại quốc tế và đóng vai trò là trung tâm quan trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng. Được biết, đây là điểm cuối cùng của hệ thống ống dẫn dầu Caspian (CPC), cho phép vận chuyển dầu thô từ Kazakhstan và khu vực nội địa Nga đến thị trường toàn cầu.

Ngoài ý nghĩa kinh tế, cảng có ý nghĩa quan trọng về mặt quân sự và chiến lược. Novorossiysk đóng vai trò hậu cần cho Hạm đội Biển Đen của Nga, được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự và vũ khí - trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine.

Quỳnh Như
RBC-Ukraine
#Nga #Sevastopol #tàu chiến #Ukraine #Hạm đội Biển Đen #Novorossiysk #cảng dầu

