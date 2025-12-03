Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mỹ đưa 11 tàu chiến, 15.000 binh sĩ đến Caribe

Quỳnh Như

TPO - Mỹ đã triển khai 11 tàu chiến, khoảng 15.000 binh sĩ và nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới vùng Caribe, động thái được đánh giá là nhằm củng cố khả năng răn đe và nâng cao mức độ sẵn sàng ứng phó nhanh của Washington trong khu vực.

Trang Newsmax của Mỹ hôm 1/12 đưa tin, Mỹ đã triển khai lực lượng hải quân quy mô lớn với 11 tàu chiến, khoảng 15.000 binh sĩ và nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới vùng Cariber.

Theo nguồn tin, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford được trang bị đầy đủ vũ khí, mang theo hơn 100 máy bay và hơn 4.000 tấn đạn dược. Hoạt động này được Lầu Năm Góc mô tả là "nền tảng linh hoạt cho răn đe, hỗ trợ khủng hoảng và ổn định khu vực".

tap-tran.png

Được biết, USS Gerald R. Ford được hộ tống bởi nhiều tàu khu trục lớp Arleigh Burke, một số mang theo hàng chục tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng tấn công các căn cứ không quân hoặc mục tiêu chiến lược trong vài phút sau khi nhận lệnh.

Newsmax cũng công bố các hình ảnh độc quyền ghi từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford trước thời điểm triển khai, trong đó có phát biểu của Bộ trưởng Hải quân John Phelan, xác nhận nhóm tác chiến đã được huấn luyện cho nhiệm vụ lần này.

Dù Lầu Năm Góc tuyên bố chiến dịch nhằm mục đích trấn áp hoạt động buôn bán ma túy liên quan các băng nhóm hoạt động từ vùng biển Venezuela, giới phân tích cho rằng quy mô lực lượng và vị trí triển khai cho thấy mục tiêu chiến lược rộng hơn.

Quỳnh Như
#Mỹ #tàu chiến #binh sĩ #Caribe #USS Gerald R. Ford #hải quân #chiến lược

