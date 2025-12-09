Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nhóm tàu sân bay Trung Quốc tập trận gần Nhật Bản

Bình Giang

TPO - Tokyo cho biết Bắc Kinh vẫn tiếp tục các cuộc tập trận quân sự với nhóm tàu sân bay Liêu Ninh trên vùng biển gần đảo Okinawa của Nhật Bản, sau vụ máy bay quân sự hai nước đối đầu nhau trên không.

lieu-ninh.jpg
Tàu sân bay Liêu Ninh của Hải quân Trung Quốc.

Tokyo cho biết Bắc Kinh vẫn tiếp tục các cuộc tập trận quân sự với tàu sân bay Liêu Ninh trên vùng biển gần đảo Okinawa của Nhật Bản, sau vụ máy bay quân sự hai nước đối đầu nhau trên không.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu Liêu Ninh cùng ba tàu khu trục tên lửa dẫn đường đang di chuyển theo hướng đông bắc trên vùng biển giữa đảo Okinawa và đảo Minami-Daito.

Nhật Bản ghi nhận khoảng 50 lượt cất cánh và hạ cánh của các tiêm kích trên tàu sân bay và trực thăng trong 2 ngày cuối tuần qua. Lực lượng phòng vệ trên không đã điều tiêm kích để đối phó.

Ngày 7/12, Nhật Bản cáo buộc các tiêm kích Trung Quốc nhiều lần chĩa radar điều khiển hỏa lực vào các máy bay F-15 của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi gọi đây là “hành vi nguy hiểm”, vượt quá giới hạn bay an toàn.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc, gọi đó là sự “thổi phồng” và “không đúng sự thật”, cáo buộc ngược lại rằng Tokyo đã can thiệp hoạt động bình thường của Bắc Kinh.

Trong những ngày qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa nhiều ý kiến chỉ trích và hạ thấp năng lực quân sự của Nhật Bản.

Trong chương trình của CCTV ngày 7/12, một nhà bình luận nói rằng việc Nhật Bản triển khai thiết bị quân sự tới đảo Yonaguni chỉ là “nỗ lực vô ích”.

“Kho vũ khí gồm các bệ phóng rốc két tầm xa, tên lửa siêu vượt âm và các loại vũ khí tiên tiến khác của Trung Quốc khiến những hệ thống phòng thủ đó cực kỳ dễ bị tổn thương. Khả năng tác chiến không người lái tầm xa của chúng ta có thể vô hiệu hóa mọi mối đe dọa”, nhà bình luận nhấn mạnh.

Ngày 8/12, một bài bình luận trên trang tin quân sự China Military Online cho rằng Nhật Bản sẽ “không thể tránh khỏi sự diệt vong” nếu từ bỏ cam kết hòa bình và quay trở lại con đường “bành trướng quân phiệt”.

Bài viết nhấn mạnh: “Đối với những vấn đề lớn liên quan đến chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, bất kỳ ai dám thách thức lằn ranh đỏ của nhân dân Trung Quốc chắc chắn sẽ phải đối mặt với phản ứng kiên quyết và mạnh mẽ từ Trung Quốc”.

Cuộc khủng hoảng giữa hai nước láng giềng Đông Bắc Á liên tục leo thang kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu về khả năng Tokyo can thiệp quân sự nếu Trung Quốc đại lục tấn công đảo Đài Loan.

Bà Takaichi đã có những cử chỉ thể hiện mong muốn hạ nhiệt căng thẳng. Tuần trước, bà phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản rằng lập trường của Tokyo về hòn đảo không thay đổi và nhắc lại cam kết năm 1972 dẫn tới việc bình thường hóa quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo.

Tuy nhiên, Bắc Kinh gọi các phát biểu của Thủ tướng Takaichi là “quanh co”, tuyên bố họ “hoàn toàn không chấp nhận” việc bà không rút lại những phát biểu đưa ra vào đầu tháng 11.

Bình Giang
SCMP
