Thế giới

Google News

Khó khăn bủa vây Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Minh Hạnh

TPO - Thái Lan đã sẵn sàng cho một cuộc bầu cử sớm hơn dự kiến sau khi Nhà vua phê chuẩn đề nghị giải tán quốc hội của Thủ tướng Anutin Charnvirakul ngày 12/12.

7u23pmbuz5lm3kd32bsifwp7gq.jpg
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: Reuters)

Tối 11/12, Thủ tướng Anutin bất ngờ tuyên bố sẽ “trả lại quyền lực cho nhân dân”, ám chỉ việc tổ chức bầu cử sớm. Quốc vương Maha Vajiralongkorn sau đó phê chuẩn đề nghị giải tán quốc hội của ông Anutin, mở đường cho một cuộc bầu cử sớm nhất là vào tháng 2/2026.

Quyết định giải tán Quốc hội Thái Lan của ông Anutin được đưa ra chưa đầy 100 ngày sau khi ông nhậm chức lãnh đạo chính phủ thiểu số. Ông Anutin được quốc hội bầu làm thủ tướng vào tháng 9, sau khi tòa án phế truất bà Paetongtarn Shinawatra. Thời điểm đó, ông Anutin đã thỏa thuận với đảng Nhân dân để nhận được sự ủng hộ của đảng này, với điều kiện ông phải bắt đầu quá trình sửa đổi hiến pháp và giải tán quốc hội vào cuối tháng 1.

Tuy nhiên, hỗn loạn đã xảy ra trong phiên họp chung của quốc hội hôm 11/12 về quy trình bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp. Lãnh đạo phe đối lập Natthaphong Ruengpanyawut cáo buộc đảng của ông Anutin bội ước, và người phát ngôn của chính phủ cho biết một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đang được lên kế hoạch.

Cuộc bầu cử, diễn ra trong vòng 45 đến 60 ngày tới, làm dấy lên nguy cơ bất ổn chính trị hơn nữa ở Thái Lan, quốc gia trong hai thập kỷ qua đã chứng kiến ​​nhiều chính phủ và đảng phái bị lật đổ bởi các cuộc đảo chính và phán quyết của tòa án trong các cuộc tranh giành quyền lực.

Ông Anutin, một nhà đàm phán chính trị và là thủ tướng thứ ba của Thái Lan trong hai năm, đang đối mặt với nhiều khó khăn để có thể tái đắc cử, khi các cuộc thăm dò dư luận liên tục cho thấy phe đối lập đang được yêu thích.

Động thái mới nhất của Thủ tướng Anutin diễn ra trong bối cảnh xung đột vũ trang biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bước sang ngày thứ năm, với nhiều người thương vong và hàng trăm nghìn người phải di tản.

Cuối ngày 11/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại kế hoạch điện đàm với lãnh đạo cả hai nước và cố gắng chấm dứt cuộc xung đột.

Phát biểu sau đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin cho biết, quyết định giải tán quốc hội của ông sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý xung đột với Campuchia. Ông xác nhận sẽ điện đàm với Tổng thống Mỹ vào khoảng 21h20 (giờ địa phương).

Minh Hạnh
Reuters
#Thái Lan #Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul #Campuchia #giải tán quốc hội

