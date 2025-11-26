Những người hùng bình dị

TP - Nước lũ dâng quá nhanh cộng với mưa như trút nước khiến mọi người run sợ, nhưng giữa lằn ranh sinh tử ấy, người dân Hòa Thịnh (Đắk Lắk) không chỉ kiên cường chống đỡ mà còn hóa thành “người hùng” cứu những người xung quanh.

Hai ngày nay, khu vực xã Hòa Thịnh vẫn mưa rả rích, trời âm u khiến không khí càng thêm tang thương, thiệt hại thêm trĩu lòng. Nước lũ cơ bản đã rút, các xe hàng cứu trợ từ mọi miền đổ về khiến bà con nơi đây trở nên ấm lòng, xúc động.

Ôm chặt con gái trong vòng tay, chị Võ Thị Minh Bi (22 tuổi, trú thôn Phố Hưu, xã Hoà Thịnh) không thể quên được buổi tối định mệnh đó. Chị kể, bản thân có hai đứa con và bà nội đã già yếu ở chung nhà. Chiều 19/11, mưa lớn, nước lên chấm mái nhà, buộc cả bốn người phải trèo lên trần nhà. Gió lạnh, nước lũ dâng cao dần như muốn “nuốt chửng” gia đình nhỏ.

Anh Nguyễn Quốc Hoàn (bên trái) và anh Trần Thanh Hải (ở Hòa Thịnh) đã cứu khoảng 70 người

“Sẩm tối trời lạnh, mấy bà cháu ôm nhau co ro trên mái nhà. Lúc ấy có hai thanh niên đến cứu, chuyển người lên xuồng. Thấy bà nội tôi tuổi cao, hai anh xuống nước để nhường chỗ cho bà và hai đứa nhỏ lên ghe”, chị Bi kể.

Nước rút, chị Bi tìm qua nhà cảm ơn hai ân nhân là anh Nguyễn Quốc Hoàn (26 tuổi) và Trần Thanh Hải (24 tuổi). Chia sẻ về câu chuyện cứu người, anh Hoàn nói: “Rơi vào hoàn cảnh đó ai cũng như tôi thôi. Có gì đâu mà phải lên báo chứ”.

Anh Hoàn nhớ, sẩm tối ngày 19/11, nước lũ dâng rất nhanh. Ngay lập tức anh cùng anh Hải (hàng xóm) gọi nhau rồi lấy chiếc xuồng nhôm chèo đi cứu người. Cả hai chèo chiếc ghe nhỏ đi từng nhà để đưa người dân đến các ngôi nhà cao trong thôn tránh lũ. Lớn lên ở vùng này nên mọi ngóc ngách trong thôn cả hai đều nắm rõ, dễ dàng xác định được vị trí các ngôi nhà trong xóm và chèo xuồng đến cứu. Là thanh niên mưu trí, cả hai đã chuẩn bị sẵn đèn pin, dao xà beng. Cũng nhờ đó khi phá cửa, phá mái nhà khá dễ dàng, hiệu quả.

“Cả hai thay phiên nhau, người chèo và giữ xuồng, người còn lại sẽ giúp giải cứu. Cứ như vậy con xuồng nhôm nhỏ vật lộn với lũ dữ từ đêm đến sáng. Chèo đến tê tay, người lạnh cóng”, anh Hoàn kể.

Chèo ghe nhỏ giữa dòng nước lũ rất khó khăn vì có đoạn xuồng va phải trụ điện hay hàng rào sắp lật, nhưng hai anh cố bình tĩnh giữ thăng bằng. Chèo bằng tay nên việc cứu khá lâu, cứ vòng đi, vòng về, mỗi lần lên ghe chỉ tầm 5 người. Nhiều nhà ở xa hay nằm giữa đồng thì việc cứu càng khó hơn.

Sau nhiều giờ gồng mình, chân tay của hai anh giờ vẫn đau nhức. Cả hai ước tính đã cứu khoảng 70 người.

Căn nhà 2 tầng của chị Nguyễn Thị Bích Trâm (31 tuổi, trú thôn Phố Hữu) là nơi trú tránh an toàn cho gần 60 người từ già đến trẻ trong thôn. Những người dân sau khi được anh Hải và Hoàn đưa đến ở tầng 2. Do đã xem dự báo thời tiết nên chị Trâm đã chuẩn bị sẵn nước uống và đồ ăn để người dân đến trú có thể cầm cự.

“Mọi người ở nhà tôi hơn một ngày, nhiều người đưa vô đây lạnh run, nhất là trẻ em và người già. Có trường hợp ngất đi vì lạnh, tôi phải xoa dầu gió, quấn thêm mền. Có đứa nhỏ sợ quá khóc cả đêm, trong khi điện thì cúp, sóng điện thoại lúc được lúc không. May mà tôi cũng chuẩn bị mấy bộ áo quần cũ để mọi người mặc đại, miễn là giữ ấm được cơ thể”, chị Trâm chia sẻ.