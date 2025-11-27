Nối lại mạch thông tin sau lũ

TP - Đỉnh lũ lên giữa đêm, mạng xã hội xuất hiện nhiều lời cầu cứu. Phần lớn họ là những người nhà (ở xa) của người dân đang mắc kẹt ở vùng lũ. Họ cầu cứu các lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm cách liên hệ, cứu người thân đang vật lộn trong lũ bao vây, không biết sống chết ra sao...

“Cháy máy” vì gọi cầu cứu

“Xóm em có tầm 20 người, ở đó không ai có tàu thuyền, không internet, không có cứu hộ. Nhờ chị giúp xóm em với…”; “Mẹ con em chắc chết trên mái nhà rồi. Em cố không nổi nữa quá. Không ai cứu…”; “Mấy anh chị vô trang cá nhân của em tra cái địa chỉ giùm. Có ai không cứu mẹ con em với…”…

Nhiều lời kêu cứu xuất hiện khắp các diễn đàn mạng xã hội ngày 19/11, khi lũ dâng lên vượt đỉnh lịch sử 1993 ở phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Nhân viên Mobifone đi khắc phục sự cố sau lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk

Trước đó, ngay từ chiều 19/11, khi nghe thông tin thủy điện sông Ba Hạ sắp xả lũ, nhận định tình hình hạ du sẽ nguy cấp, dù đang giúp bà con xã Krông Bông di dời người và tài sản tránh lũ, chị Vũ Ngọc Mai (trú xã Krông Pắc, Đắk Lắk), lập tức liên lạc với Đội trưởng Đội cứu hộ, cứu nạn Krông Pắc kêu gọi các thành viên tập hợp lại.

Ngay trong tối 19/11, Đội cứu hộ, cứu nạn Krông Pắc liên hệ tìm ca nô, liên lạc các nhóm chuyên bay flycam, drone, các nhóm cứu trợ dày dạn kinh nghiệm ở Nghệ An - Hà Tĩnh để nhờ hỗ trợ.

Theo đại diện Sở KH&CN Đắk Lắk, Sở đã yêu cầu các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ phục hồi, bảo đảm thông tin liên lạc ổn định trong thời gian sớm nhất nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và hỗ trợ nhân dân tại các khu vực còn chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

“Đêm đó (19/11), chúng tôi huy động khoảng 19 anh em ở Tây Đắk Lắk, chuẩn bị 4 cái thuyền và ca nô, chất lên 3 xe bán tải, 2 xe tải lớn rồi lên đường. Khi tôi vừa đăng thông báo nhóm đang trên đường xuống dưới vùng ngập lụt, ai cần liên hệ theo số điện thoại của tôi để hỗ trợ, lập tức điện thoại “cháy máy” vì hàng trăm cuộc gọi tới tấp.

Chủ yếu người nhà ở các nơi họ gọi đến nhờ cứu người thân vì mất liên lạc. Họ chia sẻ liên tục status của tôi. Lúc đó chỉ biết trấn an mọi người, rồi xem chỗ nào nguy hiểm nhất tìm đến. Khu xã Hòa Thịnh nhiều lời kêu cứu nhất nên nhóm thẳng tiến đến đó”, chị Mai nhớ lại.

Chị Mai nhớ lại, lúc xuống tới vùng ngập lụt xã Hòa Thịnh không ngờ hiện trường kinh hoàng đến thế. Mạng internet và điện thoại chập chờn, sau đó mất liên lạc. Giữa mênh mông giữa biển nước, may trong đoàn đi có một Cảnh sát PCCC&CNCH gọi cơ quan chức năng tới để hỗ trợ nhóm.

Nước lũ mênh mông, gió rét, điện thoại không hoạt động. Một lúc sau có vài người dân xã Hòa Thịnh tới, họ chỉ chỗ sâu nhất, chỗ cần cứu trước. Nhóm cứu hộ phải nhờ người dân địa phương dẫn đi, điện thoại lúc được lúc không, muốn mở định vị để đi tìm cứu người cũng khó.

Theo chị Mai, ban đầu đội tính đưa người dân ra khỏi vùng nước ngập, nhưng sau thấy nhiều quá nên thay đổi chiến thuật, dồn mọi người vào các nhà cao tầng trú tạm, cung cấp nhu yếu phẩm trước cho họ. “Bao nhiêu người gào khóc, xin cứu trước. Có người bảo sẵn sàng bỏ tiền ra thuê nhóm cứu người thân của họ trước, nhưng quan điểm của chúng tôi phải ưu tiên cứu người nguy cấp trước”, chị Mai nói.

Anh P. (công tác tại một sở ở tỉnh Đắk Lắk) khi nghe thông tin thủy điện sẽ xả lũ buổi tối, liền gọi về nhà cho bố mẹ già ở xã Sông Hinh dặn dò nhờ người kê gác đồ đạc lên cao. “Nhà cấp bốn, may có cái gác lửng nên hai cụ trèo lên đó, có dự phòng ít đồ ăn khô. Đến tối thì mất liên lạc luôn.

Ba ngày sau, tức 21/11, tôi mới nhờ người thân tiếp cận được vào nhà, may mắn thay hai cụ vẫn an toàn trên gác lửng. Nước ngập cao trong nhà. Hai cụ dùng điện thoại, mấy hôm đó mất sóng hoàn toàn. May mắn không có chuyện gì xấu xảy ra”, anh P. chia sẻ.

Trực tiếp tham gia cứu hộ cứu nạn mấy ngày liền khu vực xã Sông Hinh, ông H. - một cán bộ tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, lực lượng công an, bộ đội, dân quân tự vệ, đặc biệt cán bộ thôn mấy ngày qua quá vất vả. “Nếu không có cán bộ thôn đến từng nhà vận động, giúp dân sơ tán khi nước dâng lên quá nhanh thì con số thiệt hại sẽ nhiều hơn”, ông H. nói.

Về việc mất mạng internet và sóng điện thoại, ông H. cho hay: “Khi lũ tràn về, mấy trạm BTS chỉ cao 2-3m bị ngập nước hết sẽ tự động ngắt. Sau đó, nhà mạng đã roaming để khắc phục tạm thời. Ngay khi nước rút, nhà mạng đã nỗ lực tối đa khắc phục, nối lại mạch thông tin”.

Khẩn trương khắc phục các trạm phát sóng

Theo báo cáo của doanh nghiệp, Viettel ghi nhận 100/350 trạm BTS mất sóng trong đỉnh lũ, trong đó 10 trạm bị ngập sâu, không thể tiếp cận do nguy hiểm. Sau đỉnh lũ, có 268 trạm vẫn mất điện và phải vận hành bằng máy nổ. Dù vậy, 7 khu vực phòng thủ dân sự vẫn đảm bảo duy trì thông tin liên lạc.

Đến nay đã khôi phục toàn bộ. Viettel đã huy động 400 nhân sự và chuẩn bị 30.000 modem Internet để thay thế cho khách hàng bị ảnh hưởng, bổ sung trạm phát sóng lưu động tại các khu vực cô lập nhằm duy trì kết nối liên tục.

Trong khi đó, nhà mạng VNPT báo mất sóng 246/460 trạm BTS; hiện còn 31 trạm đang được xử lý. Đơn vị tăng cường 220 kỹ thuật viên từ các tỉnh lân cận, triển khai các trạm BTS cơ động phục vụ thông tin liên lạc cho người dân và lực lượng ứng cứu. Đến nay, VNPT đã khắc phục gần 90% số lượng trạm phát sóng và đang tập trung nhân lực của VNPT trên toàn quốc để nhanh chóng khôi phục liên lạc cho bà con vùng ngập lụt.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Mobifone Đắk Lắk cho hay, tại thời điểm đỉnh lũ (ngày 19/11), hạ tầng mạng lưới của Mobifone khu vực Đông Đắk Lắk bị mất sóng khoảng 38% các trạm BTS.

Tuy nhiên, Mobifone đã khắc phục hơn 70% các trạm này sau ngày đầu tiên. Mobifone đã nhanh chóng huy động nguồn lực, thay thế khoảng 30 trạm hư hỏng toàn bộ và chạy máy phát điện cho gần 400 trạm BTS, cử các xe phát sóng lưu động cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Đến thời điểm hiện tại (ngày 26/11) đã đảm bảo hơn 98% các trạm phát sóng bình thường, không có xã trắng sóng, tuy nhiên vẫn chạy máy phát điện trên 100 trạm do chưa có điện lại. Thiệt hại sơ bộ 100 tỉ đồng (thiết bị di động, truyền dẫn, nhà trạm, máy móc phụ trợ,…).