Hàng trăm điểm sạt lở chia cắt giao thông, Lâm Đồng gấp rút triển khai khắc phục

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh ghi nhận trên 186 điểm sạt lở, đặc biệt tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào Đà Lạt đang đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông do nhiều tuyến đèo bị chia cắt.

Hàng loạt điểm sạt trượt nghiêm trọng trên các tuyến đèo huyết mạch như Khánh Lê, Prenn, D’ran, Mimosa… làm gián đoạn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Tại đèo Prenn trên Quốc lộ 20 - cửa ngõ chính kết nối Đà Lạt, một điểm sạt lở taluy âm làm sụt lún 1/2 nền đường xảy ra ngày 17/11/2025 làm giao thông qua tuyến tê liệt. UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2193/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km224+600 – Km224+700 để ứng phó.

Nhận lời đề nghị từ Ban QLDA giao thông số 1 tỉnh Lâm Đồng, Công ty cổ phần Xây dựng Đèo Cả (DCC) đã mời các chuyên gia hàng đầu đến khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở để có phương án hỗ trợ xử lý, khắc phục.

Theo đánh giá ban đầu, đợt mưa lớn liên tục và kéo dài với lưu lượng nước tập trung lớn đã gây xói lở móng tường chắn, làm sập tường chắn và đứt gần nửa mặt đường tuyến đèo Prenn tại Km224+650. Đây là vị trí địa hình dốc, nền địa chất phức tạp và đang tiếp tục có nguy cơ sạt trượt do thời tiết vẫn diễn biến xấu.

Tại cuộc họp kỹ thuật sau khảo sát, DCC đã thống nhất hỗ trợ tỉnh các công việc cấp bách gồm lắp dựng hàng rào, biển cảnh báo ATGT, ép cọc ván thép qua điểm sạt nguy hiểm để tạo mặt bằng lưu thông tạm. Song song với đó, đơn vị phối hợp điều tiết giao thông, khảo sát và lập phương án thiết kế ổn định lâu dài để cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng xem xét áp dụng, triển khai.

Ngay trong ngày 19/11/2025, DCC đã hoàn tất phương án kỹ thuật và điều động nhân sự, thiết bị đến hiện trường, tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm. Ông Phạm Văn Hùng - Tổng giám đốc DCC cho biết, mục tiêu quan trọng nhất, cấp bách nhất là phải thông tuyến phục vụ cho người dân, chưa cần xét đến chi phí.

Ngày 24/11, công tác xử lý ép cừ, rào tôn và lắp biển báo đã hoàn thành và đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra, thống nhất chiều 25/11 cho phép các phương tiện được lưu thông trở lại trên đèo Prenn, ngoại trừ ô tô tải vẫn tiếp tục bị hạn chế để đảm bảo an toàn trong thời gian khắc phục sự cố.

“Thực hiện chỉ đạo của PTTg Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu Tập đoàn Đèo Cả hỗ trợ địa phương sớm khắc phục các vị trí sạt lở nhanh nhất có thể, anh em kỹ sư, công nhân bám hiện trường, làm việc cả ngày đêm để hoàn thành sớm phần ép cừ và dựng hệ thống rào chắn, biển cảnh báo, nỗ lực hết sức để phục vụ người dân lưu thông”, ông Hùng nói.

Tỉnh Lâm Đồng còn hai vị trí sạt lở trên đèo Mimosa và đèo D’ran thuộc quốc lộ 20. Điểm trên đèo Mimosa dự kiến đến ngày 30/11 thông xe trở lại, hiện địa phương đã tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông theo quốc lộ 20, quốc lộ 27 và đường tỉnh 725. Điểm sạt lở trên đèo D’ran cũng dự kiến thông xe vào ngày 25/11.

Ngoài ra còn một số vị trí ách tắc tại xã Lạc Dương và phường Lâm Viên trên quốc lộ 27C. Dự kiến trong ngày 25/11, đường được thông xe.

Trước đó, ngày 21/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường tại đèo Prenn và Mimosa và yêu cầu các cơ quan chức năng và nhà thầu huy động tối đa lực lượng, thiết bị, đảm bảo thông tuyến an toàn trong thời gian sớm nhất.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc khắc phục sự cố và khôi phục giao thông là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh Đà Lạt đang bước vào mùa cao điểm du lịch cuối năm.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường đèo kết nối Lâm Đồng sạt lở, từng thời điểm gây chia cắt hoàn toàn. Việc tỉnh công bố tình huống khẩn cấp và sự hỗ trợ khẩn trương như Đèo Cả và một số đơn vị khác là giải pháp cần thiết để bảo đảm giao thông, an toàn cho người dân và duy trì hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương.