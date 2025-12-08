Xô xát trong quán bida tại Quảng Trị, nam sinh lớp 12 nguy kịch nghi do ngã gãy cổ

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang làm rõ vụ việc hai thanh niên xô xát trong quán bida ở phường Ba Đồn, khiến một nam sinh lớp 12 nghi ngã gãy cổ, phải chuyển Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ xô xát giữa 2 thanh niên được camera an ninh quay lại.

Theo hình ảnh từ clip, một người bất ngờ xông tới tấn công, khiến cả hai giằng co dùng tay đánh vào mặt nhau dữ dội ngay cạnh bàn bida. Trong lúc hỗn loạn, một thanh niên leo lên bàn, mất thăng bằng rồi ngã ngay trên bàn bida, nằm bất động, nghi bị gãy cổ.

Ảnh cắt từ clip.

Vụ việc xảy ra vào tối 7/12. Nạn nhân là nam sinh lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn, được người thân đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu, sau đó chuyển gấp ra Bệnh viện Trung ương Huế do chấn thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Phía UBND phường Ba Đồn xác nhận cả hai thanh niên đều cư trú tại địa phương. Hiện công an đang thu thập lời khai, trích xuất camera, đồng thời chờ kết quả giám định để xác định nguyên nhân dẫn tới vụ xô xát.