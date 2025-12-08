Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Lan tỏa văn hóa đọc đến nhiều chung cư tại TPHCM

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Báo Tiền Phong cùng các đơn vị đưa ấn phẩm Hoa Học Trò, kệ sách và hoạt động đổi sách vào chung cư, góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc và tạo không gian văn hóa cho cư dân.

Ngày 8/12, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Công ty Gia sư eTeacher, UBND phường Tân Hưng, Đoàn TNCS phường Tân Hưng và UBND phường Tân Mỹ (TPHCM) triển khai chương trình Lan tỏa văn hóa đọc đến các chung cư trên địa bàn. Đây là hoạt động hướng tới việc đưa sách báo đến gần hơn với người dân, đặc biệt là giới trẻ sống tại các khu chung cư.

2677105b0d368268db27-min.jpg
Chương trình Lan tỏa văn hóa đọc đến chung cư Himlam Riverside (phường Tân Hưng, TPHCM)

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ nay đến ngày 30/11/2026. Trong thời gian này, Báo Tiền Phong sẽ trao tặng kệ sách cho các chung cư tham gia và định kỳ hai lần mỗi tháng gửi tặng các ấn phẩm Hoa Học Trò.

Những kệ sách được bố trí tại sảnh chung cư nhằm tạo nên không gian đọc thân thiện, thuận tiện để cư dân có thể dừng lại đọc báo, mượn sách hoặc trao đổi tài liệu. Không gian này còn được tích hợp khu vực thu gom pin đã qua sử dụng, giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và khuyến khích cư dân hình thành thói quen xử lý rác thải độc hại đúng cách.

9246466a5b07d4598d16-min.jpg
Bà Trần Thị Kế, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Hưng (thứ 3 từ phải qua) trao sách cho chung cư Sunrise City View (phường Tân Hưng)

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Kế, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Hưng, gửi lời cảm ơn Báo Tiền Phong và các đơn vị đồng hành vì đã cùng phường lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Bà Kế cho biết chương trình không chỉ mang lại nguồn tài liệu hữu ích mà còn góp phần hình thành thói quen đọc sách báo, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi gợi sự sáng tạo.

“Tôi mong rằng trong thời gian tới, Báo Tiền Phong sẽ tiếp tục mở rộng chương trình đến nhiều chung cư hơn. Thay vì sa đà vào các thiết bị điện tử, giới trẻ cần có thêm thời gian đọc sách báo để bồi đắp tri thức”, bà Kế nói.

7da1049119fc96a2cfed-min.jpg
Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Hưng trao kệ sách tại chung cư The Peak Midtown M8

Tiếp nhận kệ báo từ chương trình, ông Nguyễn Quang Hải, Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban quản trị chung cư Himlam Riverside (phường Tân Hưng), bày tỏ sự hào hứng. Ông cho biết chung cư sẽ duy trì, bảo quản kệ sách và phát động cư dân cùng tham gia phát triển văn hóa đọc. “Chúng tôi sẽ vận động cư dân đóng góp, trao đổi sách cũ để tủ sách ngày càng phong phú hơn, lan tỏa tinh thần đọc trong toàn thể cư dân”, ông chia sẻ.

Đại diện Công ty Gia sư eTeacher - đơn vị tài cho biết ngoài việc trao tặng báo Hoa Học Trò, hàng tháng đơn vị sẽ tổ chức các hoạt động đổi sách và đổi pin cũ lấy quà. Hoạt động này không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn khuyến khích cư dân tương tác, chia sẻ sách với nhau, từ đó đa dạng đầu sách và tạo nên môi trường đọc lành mạnh, bền vững ngay tại chung cư.

5319e835f5587a062349.jpg
Không gian này còn được tích hợp khu vực thu gom pin đã qua sử dụng, giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Chương trình Lan tỏa văn hóa đọc được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình gắn kết cộng đồng, tạo thói quen đọc mỗi ngày và giúp cư dân tiếp cận tri thức một cách dễ dàng, thân thiện hơn.

Anh Nhàn
#Chương trình thúc đẩy văn hóa đọc tại chung cư #Phát triển không gian đọc sách cộng đồng #Tăng cường ý thức bảo vệ môi trường qua đổi pin và sách cũ #Lan tỏa thói quen đọc sách trong giới trẻ #Hợp tác giữa báo Tiền Phong và địa phương trong hoạt động văn hóa #Khuyến khích giao lưu và chia sẻ sách trong cư dân #Xây dựng môi trường đọc sách lành mạnh và bền vững #Hỗ trợ phát triển tri thức qua các hoạt động đổi sách #Gắn kết cộng đồng qua hoạt động văn hóa đọc #Khơi dậy đam mê đọc sách trong cộng đồng chung cư

Xem thêm

Cùng chuyên mục