9 học sinh Lâm Đồng đoạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc 2025

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố kết quả Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” toàn quốc năm 2025, trong đó Lâm Đồng có 9 học sinh được trao giải, gồm 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 5 giải Khuyến khích. Thành tích này thể hiện sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào đọc sách trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Ngày 1/11, Thư viện tỉnh Lâm Đồng cho biết: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa công bố kết quả Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” toàn quốc năm 2025, trong đó có 9 học sinh tỉnh Lâm Đồng đạt giải cao.

Cuộc thi thu hút gần 1,2 triệu thí sinh từ hơn 8.700 cơ sở giáo dục trên cả nước.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2025 năm nay thu hút gần 1,2 triệu thí sinh từ hơn 8.700 cơ sở giáo dục trên cả nước, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào đọc sách trong học sinh, sinh viên. Vòng chung kết toàn quốc do Bộ VH-TT&DL chủ trì đã chọn ra 519 bài dự thi xuất sắc (404 bài viết và 115 video)

Trong đó, Lâm Đồng ghi dấu ấn nổi bật khi có 9 gương mặt tiêu biểu được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL tặng thưởng theo Quyết định số 3683/QĐ-BVHTTDL. Cụ thể: Hai giải Nhì thuộc về Chu Thái Nhật Linh - Trường Tiểu học Thăng Long và Hoàng Khánh Huyền - Trường THPT Đơn Dương. Hai giải Ba được trao cho Nguyễn Gia Hân - Trường THCS Quang Trung và Ninh Thị Yến Nhi - Trường THPT Chuyên Thăng Long. Năm học sinh khác của tỉnh cũng xuất sắc nhận giải Khuyến khích.

9 học sinh Lâm Đồng đoạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc 2025.

9 học sinh Lâm Đồng đoạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc 2025.Theo lãnh đạo Thư viện tỉnh Lâm Đồng, kết quả này là minh chứng cho sự phát triển bền vững của phong trào đọc sách trên địa bàn, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và hệ thống thư viện cơ sở. Mỗi “Đại sứ văn hóa đọc” không chỉ là tấm gương yêu sách, mà còn là người lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Thành công của các em góp phần khẳng định vị thế của Lâm Đồng trong hành trình vun đắp văn hóa đọc, nuôi dưỡng thói quen đọc sách trong thế hệ trẻ - nơi mỗi trang sách mở ra một cánh cửa mới của tri thức và nhân cách.