Vụ hỗn chiến làm 2 cậu cháu thương vong ở TPHCM: Bắt 5 nghi phạm

Hương Chi
TPO - Liên quan đến vụ hỗn chiến làm hai cậu cháu thương vong, xảy ra tại khu nhà trọ ở TPHCM, cơ quan công an đã bắt giữ 5 nghi phạm.

Tối 18/11, nguồn tin riêng của Tiền Phong xác nhận, lực lượng Công an TPHCM đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ án mạng làm hai người thương vong. Do đang trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng chưa thông tin cụ thể danh tính nghi phạm.

Nguồn tin cũng cho biết, cả 5 nghi phạm cùng một nhóm, tham gia hỗn chiến với bên còn lại là hai cậu cháu.

an-mang-1.jpg
Hiện trường vụ án mạng

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều muộn 16/11, nhóm 5 người đi tới khu nhà trọ trên đường Thuận Giao 19, phường Thuận Giao, TPHCM tìm gặp người để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, anh N.H.V.L. (SN 1996, quê An Giang), ở trong phòng trọ đã dùng rựa đuổi chém nhóm 5 người. Sau đó, nhóm này tấn công lại, chém anh L. tử vong giữa đường, gần khu nhà trọ. Người cậu ruột của anh L. là ông N.V.Đ. (SN 1986) cũng bị nhóm đối tượng chém trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

bd.jpg
Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ hỗn chiến

Nguồn tin cho hay, trước đó hai công nhân làm chung công ty xảy ra mâu thuẫn. Chiều 16/11, nhóm 5 người trên tìm tới khu nhà trọ tìm người nói chuyện và xảy ra án mạng.

Hương Chi
