Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nam thanh niên trượt chân xuống sông tử vong

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo thông tin ban đầu, anh M. (khoảng 30 tuổi) cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu trong ngày tại khu vực bờ sông. Trong lúc vui đùa với một phụ nữ tên T., anh M. đi sát mép đập dưới chân cầu và bất ngờ trượt chân rơi xuống sông.

Chiều 17/11, Công an phường An Phú Đông, TPHCM đang làm rõ việc một nam thanh niên khoảng 30 tuổi đã tử vong sau khi trượt chân rơi xuống sông tại khu vực chân cầu Đôi trên địa bàn phường.

caudoi.png
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, anh M. (khoảng 30 tuổi) cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu trong ngày tại khu vực bờ sông. Đến khoảng 16h30, trong lúc vui đùa với bạn gái tên T., anh M. đi sát mép đập dưới chân cầu và bất ngờ trượt chân rơi xuống sông.

Một nhóm công nhân làm việc gần đó đã lặn xuống cứu nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên do anh M. không biết bơi nên dù được người dân hô hấp và hỗ trợ sơ cứu, thanh niên này không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Đến gần 18 giờ, cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm sơ bộ và đưa thi thể về nhà xác để tiếp tục giám định, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Dũng
#trượt chân #sông #TP.HCM #tử vong #cầu Đôi #nghiên cứu #cứu hộ #nam thanh niên #nhảy sông #công an #điều tra #thi thể

Xem thêm

Cùng chuyên mục