Kinh tế

Google News

Siemens Caring Hands trao 30.000 EUR hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, sạt lở đất

P.V

Ngày 26/11/2025, tại Hà Nội, Tổ chức từ thiện Siemens Caring Hands, Siemens Healthineers đã trao tặng 30.000 EUR cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp sau đợt lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước.

Khoản viện trợ nhân đạo này hướng đến việc giúp đỡ các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn kéo dài, thiệt hại do hai cơn bão liên tiếp – Bão Bualoi và Bão Matmo – đổ bộ vào Việt Nam cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2025, gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và tổn thất về người.

70915512-2860-4be5-a3a7-fe166c3e3141.jpg

Tổng số 30.000 EUR này bao có được nhờ đóng góp đáng kể từ Siemens AG và Siemens Healthineers. Nỗ lực chung này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Siemens đối với trách nhiệm xã hội toàn cầu, cũng như sự tận tâm đồng hành và hỗ trợ các cộng đồng trong lúc khó khăn.

Khoản đóng góp thiết thực này sẽ giúp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai những hoạt động cứu trợ thiết yếu, giúp các gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng khôi phục cuộc sống bình thường và tiếp cận nguồn lực cơ bản. Các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ ngay bao gồm Nước sạch, Vệ sinh và Vệ sinh môi trường (WASH), đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và điều kiện sinh hoạt tử tế cho người dân bị ảnh hưởng.

Khoản hỗ trợ lần này tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài và bền vững của Siemens Caring Hands đối với Việt Nam. Trước đó, vào năm 2021, tổ chức đã trao tặng các thiết bị y tế quan trọng, bao gồm hệ thống X-quang di động MOBILETT Elara Max cho bệnh viện điều trị COVID-19 thuộc Đại học Y Hà Nội và hệ thống gây mê cho Bệnh viện Trung ương Huế. Những đóng góp này hỗ trợ đáng kể trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế trên toàn quốc.

687747b9-979f-410e-a08b-521d032e89bd.jpg
Tiến sĩ Phạm Thái Lai, Tổng Giám Đốc Siemens ASEAN và Việt Nam (đứng giữ) và đại diện Siemens Healthineers trao khoản hỗ trợ.

Tiến sĩ Phạm Thái Lai, Tổng Giám Đốc Siemens ASEAN và Việt Nam chia sẻ: “Chứng kiến những khó khăn to lớn mà người dân Việt Nam phải đối mặt do thiên tai gây ra khiến tất cả chúng tôi tại Siemens cảm thấy vô cùng xúc động. Khoản quyên góp này được hỗ trợ bởi Siemens AG và Siemens Healthineers là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi đối với an sinh của người dân Việt Nam; giúp các gia đình không chỉ phục hồi mà còn tái thiết cuộc sống”.

Siemens Caring Handslà một tổ chức từ thiện được thành lập theo sáng kiến của Siemens AG vào năm 2001. Hiệp hội hoạt động tích cực trong việc hỗ trợ các tình huống khẩn cấp lớn và theo đuổi mục tiêu nhân đạo, phi lợi nhuận. Các hoạt động bao gồm hỗ trợ nạn nhân thiên tai, hỗ trợ phòng cháy/chống thiên tai/bảo vệ dân sự.

Siemens Healthineers tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh, bền vững. Siemens Healthineers là nhà cung cấp thiết bị, giải pháp và dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn cầu, hoạt động tại hơn 180 quốc gia và hiện diện trực tiếp tại hơn 70 quốc gia. Cấu trúc tập đoàn bao gồm Siemens Healthineers AG, (niêm yết tại Frankfurt, CHLB Đức: SHL), và các công ty thành viên trong khu vực. Là công ty công nghệ y tế hàng đầu trên thế giới, Siemens Healthineers cam kết cải thiện khả năng tiếp cận y tế cho cộng đồng và chung tay nỗ lực chiến đấu với các bệnh dịch nguy hiểm.

Siemens Healthineers hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, chăm sóc ung thư và liệu pháp điều trị xâm lấn tối thiểu, hỗ trợ bởi kỹ thuật số và trí thông minh nhân tạo.

P.V
#Siemens Caring Hands #hỗ trợ nhân đạo #Việt Nam

