Siemens Caring Hands trao 30.000 EUR hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, sạt lở đất

Ngày 26/11/2025, tại Hà Nội, Tổ chức từ thiện Siemens Caring Hands, Siemens Healthineers đã trao tặng 30.000 EUR cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp sau đợt lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước.

Khoản viện trợ nhân đạo này hướng đến việc giúp đỡ các cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn kéo dài, thiệt hại do hai cơn bão liên tiếp – Bão Bualoi và Bão Matmo – đổ bộ vào Việt Nam cuối tháng 9 và đầu tháng 10 năm 2025, gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và tổn thất về người.

Tổng số 30.000 EUR này bao có được nhờ đóng góp đáng kể từ Siemens AG và Siemens Healthineers. Nỗ lực chung này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Siemens đối với trách nhiệm xã hội toàn cầu, cũng như sự tận tâm đồng hành và hỗ trợ các cộng đồng trong lúc khó khăn.

Khoản đóng góp thiết thực này sẽ giúp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai những hoạt động cứu trợ thiết yếu, giúp các gia đình và cộng đồng bị ảnh hưởng khôi phục cuộc sống bình thường và tiếp cận nguồn lực cơ bản. Các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ ngay bao gồm Nước sạch, Vệ sinh và Vệ sinh môi trường (WASH), đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và điều kiện sinh hoạt tử tế cho người dân bị ảnh hưởng.

Khoản hỗ trợ lần này tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài và bền vững của Siemens Caring Hands đối với Việt Nam. Trước đó, vào năm 2021, tổ chức đã trao tặng các thiết bị y tế quan trọng, bao gồm hệ thống X-quang di động MOBILETT Elara Max cho bệnh viện điều trị COVID-19 thuộc Đại học Y Hà Nội và hệ thống gây mê cho Bệnh viện Trung ương Huế. Những đóng góp này hỗ trợ đáng kể trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế trên toàn quốc.

Tiến sĩ Phạm Thái Lai, Tổng Giám Đốc Siemens ASEAN và Việt Nam (đứng giữ) và đại diện Siemens Healthineers trao khoản hỗ trợ.

Tiến sĩ Phạm Thái Lai, Tổng Giám Đốc Siemens ASEAN và Việt Nam chia sẻ: “Chứng kiến những khó khăn to lớn mà người dân Việt Nam phải đối mặt do thiên tai gây ra khiến tất cả chúng tôi tại Siemens cảm thấy vô cùng xúc động. Khoản quyên góp này được hỗ trợ bởi Siemens AG và Siemens Healthineers là minh chứng cho cam kết lâu dài của chúng tôi đối với an sinh của người dân Việt Nam; giúp các gia đình không chỉ phục hồi mà còn tái thiết cuộc sống”.