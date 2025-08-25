Thủ đoạn 'khống chế' hàng nghìn con nợ của đường dây tín dụng đen

TPO - Bước đầu cơ quan Công an xác định, từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, các đối tượng đã cho gần 2.600 người trên cả nước vay lãi suất cao với tổng số tiền gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng…

Ngày 25/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô trên cả nước. Các đối tượng yêu cầu người vay tiền phải cung cấp CCCD, đăng nhập iCloud do chúng cung cấp để dễ bề 'khống chế', đòi nợ.

Trước đó, ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng phân công 2 tổ công tác tiến hành đồng loạt khám xét 2 địa điểm tại TP Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng trong đường dây lên làm việc.

Các đối tượng, bao gồm: Trần Đức Anh (SN 1996) và Trần Đức Nhân (SN 2001, cùng trú phường Ba Đình); Nguyễn Quang Vinh (SN 2008, trú phường Hồng Hà); Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (SN 2008, trú phường Đống Đa và Nguyễn Thành Đạt (SN 2005, trú phường Phúc Lợi, TP Hà Nội), Hoàng Anh Tuấn (SN 1998)¥, trú xã Nghĩa Tâm, tỉnh Lào Cai) và Tạ Diên Thuận (SN 2006, trú xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ).

Các đối tượng liên quan và tang vật.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đáng chú ý, trong số các đối tượng thì Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân trực tiếp tiến hành quản lý, điều hành hoạt động cho vay, giải ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã cho 2.598 người trên cả nước vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền cho vay gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng.

Riêng tại TP Đà Nẵng, các đối tượng đã cho 111 người vay với 294 lượt vay, tổng số tiền cho vay hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 303 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra xử lý các đối tượng còn lại.