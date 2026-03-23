NSND duy nhất trúng cử đại biểu Quốc hội

TPO - Nghệ sĩ nhân dân Trịnh Thúy Mùi và nghệ sĩ Thanh Quý đều có tên trong danh sách 500 ứng viên trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, NSND Trịnh Thúy Mùi là nghệ sĩ duy nhất trong lĩnh vực sân khấu trúng cử đại biểu Quốc hội.

Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vào chiều 21/3.

Trong 500 ứng cử viên trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI có NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Chia sẻ sau khi trúng cử, NSND Trịnh Thúy Mùi bày tỏ niềm vinh dự và hạnh phúc khi nhận được sự tin tưởng của cử tri tỉnh Đồng Tháp. Bà khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành trọng trách của một đại biểu Quốc hội, xứng đáng với kỳ vọng của cử tri cũng như giới văn nghệ sĩ cả nước.

Theo chương trình hành động đã trình bày, NSND Trịnh Thúy Mùi cho biết sẽ ưu tiên việc gần gũi, lắng nghe ý kiến nhân dân, tăng cường tiếp xúc cử tri để kịp thời phản ánh những nguyện vọng chính đáng đến Quốc hội. Với nền tảng nhiều năm công tác trong lĩnh vực văn hóa và kiến thức chuyên sâu về pháp luật, nữ nghệ sĩ nhấn mạnh sẽ tích cực tham gia xây dựng chính sách, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Bà cũng cam kết thực hiện đầy đủ chức năng giám sát của đại biểu Quốc hội, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đồng thời, nữ đại biểu sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp để đề xuất các chính sách phát triển vùng biên giới, thúc đẩy nông nghiệp bền vững, ứng dụng công nghệ trong du lịch và phát huy tiềm năng văn hóa của địa phương.

Sinh năm 1962 tại Ninh Bình, Trịnh Thúy Mùi là NSND duy nhất của lĩnh vực sân khấu trúng cử Quốc hội khóa XVI. Trong sự nghiệp, bà đã nhận nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng II, danh hiệu NSND năm 2015 cùng hàng loạt huy chương tại các liên hoan nghệ thuật trong nước.

Đặc biệt, với vai trò là nữ đại biểu, NSND Trịnh Thúy Mùi cho biết sẽ quan tâm bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em, kiến nghị các cơ chế, chính sách nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, nhất là ở khu vực còn nhiều khó khăn. Bà cũng đề xuất tăng cường đầu tư cho thiết chế văn hóa cơ sở, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cộng đồng các dân tộc.

“Tôi cũng sẽ chủ động phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất bổ sung xây dựng các thiết chế văn hóa cho vùng đồng bào ở biên giới trong chương trình mục tiêu quốc gia, có chính sách cụ thể để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc nói chung và Đồng Tháp nói riêng. Đề nghị các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế đặc thù để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân vùng biên giới và những người hoạt động trong ngành Văn hóa, Giáo dục, Y tế… nhằm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng đi vào cuộc sống”, NSND Thúy Mùi nêu.

Dịp này, nghệ sĩ Thanh Quý - Phó Giám đốc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh - cũng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Là đại diện tiêu biểu của nghệ thuật truyền thống, bà cho biết sẽ tiếp tục gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến cử tri để đóng góp vào các quyết sách phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ sĩ Thanh Quý nhấn mạnh sẽ tập trung bảo tồn và phát triển các câu lạc bộ quan họ tại địa phương, đồng thời quan tâm đến các vấn đề an sinh xã hội như việc làm, sức khỏe, môi trường và đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Nữ nghệ sĩ cũng cam kết theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.

Việc nhiều văn nghệ sĩ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI được kỳ vọng sẽ mang đến tiếng nói đa chiều từ lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, góp phần xây dựng chính sách sát thực tiễn, hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.