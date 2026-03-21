TPO - Sau khoảng thời gian vướng không ít ồn ào, Ưng Hoàng Phúc trở lại đường đua âm nhạc khi tái hợp cùng Thu Thủy trong sản phẩm mới "Chốn tim mình nương náu". Màn trở lại này mang ý nghĩa kỷ niệm hành trình hơn hai thập kỷ gắn bó của hai giọng ca từng làm nên thanh xuân của nhiều khán giả.

Chốn tim mình nương náu - sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của bộ đôi Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy ra mắt ngày 20/3. Sự trở lại lần của cả hai còn mang ý nghĩa kỷ niệm hành trình hơn hai thập kỷ gắn bó giữa Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy. Sau 23 năm kể từ bản hit Mỗi người một nơi, cả hai quyết định chọn một ca khúc đủ sâu lắng để đánh dấu cột mốc đặc biệt.

Chốn tim mình nương náu là bản ballad nhạc Hoa lời Việt do Mai Fin chấp bút, kể về một mối tình sâu đậm nhưng dang dở vì những cố chấp không thể hóa giải. Ca khúc không kể câu chuyện tình đổ vỡ theo cách bi lụy, mà nhấn mạnh vào sự buông tay trong lý trí để thể hiện tâm thế của những người đã trưởng thành.

Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy tái hợp với bản ballad Chốn tim mình nương náu.

Ưng Hoàng Phúc lựa chọn tái xuất sau thời gian trải qua nhiều tranh cãi và khoảng lặng trong sự nghiệp. Chia sẻ về màn tái hợp lần này, nam ca sĩ cho biết anh và Thu Thủy vẫn thường xuyên đi diễn chung và giữ mối quan hệ thân thiết như anh em. “Đó là tình bạn rất đẹp trong mắt cả hai”, anh nói.

Khác với xu hướng đầu tư mạnh tay về hình ảnh trong Vpop hiện nay, MV Chốn tim mình nương náu được thực hiện tối giản. Hai ca sĩ chỉ đứng hát trong cùng một khung hình, không xây dựng kịch bản cầu kỳ.

Theo dự kiến ban đầu, cả hai dự định chỉ thu live band rồi phát hành online. Tuy nhiên, sau đó họ quyết định ghi hình trong một ngày tại TPHCM để lưu lại khoảnh khắc tái hợp. Hai nghệ sĩ tiết lộ còn ấp ủ nhiều dự án sau sản phẩm này.

Tác phẩm đánh dấu kỷ niệm 23 năm phát hành bản hit Mỗi người một nơi.

Ưng Hoàng Phúc sinh năm 1981 là ca sĩ nổi bật của Vpop từ những năm 2000 với nhiều ca khúc hit gắn liền khán giả thế hệ 8x-9x như Thà rằng như thế, Người ta nói, Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi... Hiện tại, anh vẫn hoạt động âm nhạc chăm chỉ, liên tục ra mắt sản phẩm mới và đi show khắp Việt Nam lẫn hải ngoại.

Thu Thuỷ sinh năm 1984, sau khi tách khỏi 2 nhóm nhạc đình đám Mây Trắng và H.A.T cũng đã có sự nghiệp solo vững chắc với loạt hit Sao em vẫn yêu, Lời chia tay dễ nói thế sao anh, Microphone... Những năm gần đây Thu Thuỷ chuyển hướng kinh doanh, chỉ thỉnh thoảng đi hát những show phù hợp.