Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Ưng Hoàng Phúc trở lại

Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khoảng thời gian vướng không ít ồn ào, Ưng Hoàng Phúc trở lại đường đua âm nhạc khi tái hợp cùng Thu Thủy trong sản phẩm mới "Chốn tim mình nương náu". Màn trở lại này mang ý nghĩa kỷ niệm hành trình hơn hai thập kỷ gắn bó của hai giọng ca từng làm nên thanh xuân của nhiều khán giả.

Chốn tim mình nương náu - sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của bộ đôi Ưng Hoàng Phúc - Thu Thủy ra mắt ngày 20/3. Sự trở lại lần của cả hai còn mang ý nghĩa kỷ niệm hành trình hơn hai thập kỷ gắn bó giữa Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy. Sau 23 năm kể từ bản hit Mỗi người một nơi, cả hai quyết định chọn một ca khúc đủ sâu lắng để đánh dấu cột mốc đặc biệt.

Chốn tim mình nương náu là bản ballad nhạc Hoa lời Việt do Mai Fin chấp bút, kể về một mối tình sâu đậm nhưng dang dở vì những cố chấp không thể hóa giải. Ca khúc không kể câu chuyện tình đổ vỡ theo cách bi lụy, mà nhấn mạnh vào sự buông tay trong lý trí để thể hiện tâm thế của những người đã trưởng thành.

dsc00438.jpg
Ưng Hoàng Phúc và Thu Thủy tái hợp với bản ballad Chốn tim mình nương náu.

Ưng Hoàng Phúc lựa chọn tái xuất sau thời gian trải qua nhiều tranh cãi và khoảng lặng trong sự nghiệp. Chia sẻ về màn tái hợp lần này, nam ca sĩ cho biết anh và Thu Thủy vẫn thường xuyên đi diễn chung và giữ mối quan hệ thân thiết như anh em. “Đó là tình bạn rất đẹp trong mắt cả hai”, anh nói.

Khác với xu hướng đầu tư mạnh tay về hình ảnh trong Vpop hiện nay, MV Chốn tim mình nương náu được thực hiện tối giản. Hai ca sĩ chỉ đứng hát trong cùng một khung hình, không xây dựng kịch bản cầu kỳ.

Theo dự kiến ban đầu, cả hai dự định chỉ thu live band rồi phát hành online. Tuy nhiên, sau đó họ quyết định ghi hình trong một ngày tại TPHCM để lưu lại khoảnh khắc tái hợp. Hai nghệ sĩ tiết lộ còn ấp ủ nhiều dự án sau sản phẩm này.

dsc00234-4611.jpg
dsc00263-2511.jpg
Tác phẩm đánh dấu kỷ niệm 23 năm phát hành bản hit Mỗi người một nơi.

Ưng Hoàng Phúc sinh năm 1981 là ca sĩ nổi bật của Vpop từ những năm 2000 với nhiều ca khúc hit gắn liền khán giả thế hệ 8x-9x như Thà rằng như thế, Người ta nói, Nỗi nhớ nơi con tim mồ côi... Hiện tại, anh vẫn hoạt động âm nhạc chăm chỉ, liên tục ra mắt sản phẩm mới và đi show khắp Việt Nam lẫn hải ngoại.

Thu Thuỷ sinh năm 1984, sau khi tách khỏi 2 nhóm nhạc đình đám Mây Trắng và H.A.T cũng đã có sự nghiệp solo vững chắc với loạt hit Sao em vẫn yêu, Lời chia tay dễ nói thế sao anh, Microphone... Những năm gần đây Thu Thuỷ chuyển hướng kinh doanh, chỉ thỉnh thoảng đi hát những show phù hợp.

Gia Linh
