Ai cứu được Timothée Chalamet

TPO - Từng là “chàng trai vàng” của Hollywood, Timothée Chalamet đột ngột mất đi vị thế khi coi ballet và opera là những loại hình nghệ thuật “không ai còn quan tâm”. Trong tình cảnh bị hàng loạt tên tuổi lớn trong ngành đồng loạt chỉ trích, nam diễn viên cuống cuồng tìm cách cứu vãn danh tiếng.

Lời khuyên từ Leonardo DiCaprio

Timothée Chalamet đang trong giai đoạn khủng hoảng nhất của sự nghiệp. Phát ngôn bị cho là thiếu tôn trọng về ballet và opera trước thềm lễ trao giải Oscar 2026 che mờ đi hào quang người nổi tiếng, khiến anh phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ chưa từng có.

Loạt tên tuổi lớn đã lên tiếng phản đối. Minh tinh gạo cội Jamie Lee Curtis cảnh báo không nên "trù ẻo" ballet và opera. Bà nói: "Cậu ấy là chàng trai tài năng, nhưng đã đưa ra phát ngôn ngu ngốc mà chắc chắn phải hối hận".

Nữ diễn viên thắng giải Oscar Whoopi Goldberg cũng nhắn nhủ: “Cẩn thận đấy, cậu bé”.

Timothée Chalamet từ "chàng thơ" được săn đón thành trò cười ở Hollywood. Ảnh: Getty Images

Khi nói về việc phim ảnh và các buổi hòa nhạc khiến khán giả cảm thấy dễ chịu, đạo diễn Steven Spielberg không quên đá xoáy: “Nhân tiện, điều đó cũng xảy ra trong ballet và opera đấy".

Timothée Chalamet cũng trở thành trò cười trong màn dẫn dắt của danh hài Conan O'Brien trong Lễ trao giải Oscar lần thứ 98.

Nam diễn viên sân khấu Nathan Lane là người chỉ trích gay gắt nhất: “Mọi người sẽ vẫn đi xem Hồ Thiên Nga và La Traviata rất lâu sau khi ai đó trong một bữa tiệc tối hỏi, 'Timothée Chalamet là ai vậy?'”.

Để thoát khỏi tình cảnh hiện tại, The Sun cho rằng Timothée có thể học hỏi kinh nghiệm từ Leonardo DiCaprio.

Leonardo hiểu được điều Timothée đang trải qua. Thời trẻ, anh nổi tiếng là người mê tiệc tùng, từng bị cố Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain gọi là “kẻ yếu đuối ái nam ái nữ”.

Theo thời gian, anh ngừng hành xử bốc đồng nơi công chúng, tránh nói về đời tư và tập trung gây dựng uy tín trong ngành. Ngôi sao Titanic từng chia sẻ: "Họ không muốn anh hùng, điều họ muốn là thấy bạn thất bại".

Rob Shuter, nhà báo chuyên đưa chuyện phiếm về ngành giải trí có tiếng ở Hollywood, dẫn nguồn tin cho biết: "Leo hiểu cuộc chơi. Hãy bảo vệ công việc, giữ thái độ chuyên nghiệp và đừng để những chuyện ồn ào trở thành tâm điểm chú ý".

Tránh xa tranh cãi là bí quyết sinh tồn ở Hollywood mà Timothée có thể học hỏi từ Leonardo. Ảnh: Getty Images.

Không chỉ trên phương diện công việc, giới truyền thông nhận định "chàng thơ nước Pháp" cũng nên học theo tiền bối về bí quyết hẹn hò trong ngành giải trí.

Bạn gái hiện tại của Timothée là Kylie Jenner. Cô nổi tiếng và thường xuyên lấn át bạn trai mỗi lần xuất hiện công khai cùng nhau. Tại Oscar 2026, em út nhà Kardashian-Jenner chiếm trọn spotlight của Timothée với bộ váy đỏ hở bạo.

Leonardo DiCaprio từng hẹn hò với nhiều phụ nữ nổi tiếng, trong đó có không ít siêu mẫu, nhưng chưa ai nổi tiếng hơn anh. Anh cũng chưa bao giờ gắn bó đủ lâu với bất kỳ người tình nào để mối quan hệ tình cảm trở thành câu chuyện quan trọng hơn phim ảnh.

Tại Oscar 2026, Leo được thấy ngồi cạnh bạn gái Vittoria Ceretti. Họ thoải mái tận hưởng buổi tối, nhưng khi bước lên thảm đỏ, tài tử sinh năm 1974 chỉ xuất hiện một mình.

Timothée Chalamet sai ở đâu?

Các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cho biết có sự căng thẳng giữa Timothée và Kylie tại Oscar.

Đây có thể là dấu hiệu rạn nứt tình cảm, nhưng khả năng cao là vì nam diễn viên sinh năm 1995 thất vọng vì tiếp tục lỡ hẹn với giải thưởng danh giá nhất ngành, dù được đề cử ba lần trong tám năm qua.

Timothée làm khá tốt với biểu cảm vui mừng khi Michael B. Jordan nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Tuy nhiên, nguồn tin tiết lộ Timothée thực sự tức giận vì không giành được tượng vàng. Trong phần lớn mùa giải thưởng năm nay, anh được xem là ứng viên sáng giá nhất, nhờ màn thể hiện xuất sắc trong Marty Supreme.

Timothée và Leonardo đều đưa bạn gái đến Oscar, nhưng Kylie Jenner bị cho là quá nổi bật. Ảnh: E!News/Newspix

Trong cuộc phỏng vấn tại London (Anh) vào tháng 2, ngôi sao Call Me By Your Name thẳng thắn thừa nhận muốn giành được danh hiệu cao quý nhất của ngành điện ảnh.

Đó là điều tối kỵ ở Hollywood. Người ta ngầm hiểu diễn viên phải giả vờ không quan tâm đến giải thưởng, chỉ dốc lòng diễn xuất vì “nghệ thuật”.

Việc tích cực quảng bá phim - như xuất hiện tại buổi ra mắt ở London của bộ phim A Complete Unknown vào năm 2024 bằng xe đạp điện Lime, hay diện những bộ đồ kỳ quặc - cũng khiến anh bị chế giễu trên mạng.

Cuộc trò chuyện với bạn diễn Interstellar Matthew McConaughey tại Đại học Texas vào tháng 2 chính thức đẩy anh vào rắc rối.

Để bảo vệ những bộ phim hành động mang tính giải trí, nam diễn viên nói: “Tôi không muốn làm việc trong lĩnh vực ballet hay opera, nơi mà người ta hay nói, 'Này, hãy giữ cho thứ này tồn tại, dù chẳng ai quan tâm đến nó nữa'. Tôi vẫn tôn trọng những người làm ballet và opera ngoài kia".

Timothée ý thức được sai lầm trong phát ngôn của mình ngay lúc đó, liền "chữa cháy" bằng câu đùa: “Tôi vừa mất 14 cent lượng người xem rồi. Tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi, không có ý gì cả".

Đáng tiếc, đoạn video nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội, đẩy anh lên "đầu sóng ngọn gió".

Ồn ào này có ảnh hưởng đến cơ hội thắng Oscar của Timothée hay không vẫn còn gây tranh luận, bởi phần lớn phiếu bầu đã được gửi đi trước khi sự việc bùng nổ.

Cũng có ý kiến bênh vực ngôi sao trẻ. Họ chỉ ra thực tế các đoàn opera và ballet lớn đều cần trợ cấp công để tồn tại.

Vấn đề lớn nhất của Timothée lúc này là công chúng dường như dần chán ngán anh. Nam diễn viên có vẻ như xuất hiện quá nhiều.

Đây được cho là thời điểm thích hợp để tài tử sinh năm 1995 tạm nghỉ, tránh gây mệt mỏi cho khán giả.

Khi trailer phần ba của Dune ra mắt vào 17/3, Timothée vắng mặt dù đóng vai chính. Các bạn diễn như Zendaya và Robert Pattinson đều tham dự.

Tuy nhiên, những người muốn Timothée "biến mất" có thể phải thất vọng, khi Dune 3 được dự đoán là một trong những bom tấn lớn nhất năm 2026.

Timothée được dự đoán tiếp tục gây sốt vào năm 2026.

Timothée là diễn viên đầy tham vọng. Anh luôn khao khát có sự nghiệp dài lâu và thành công như Leonardo DiCaprio. Để làm được điều đó, anh được khuyên nên chấm dứt những chiêu trò gây chú ý.

Nguồn tin trong ngành Hollywood nói: “Timothée là tài năng hiếm có. Nhưng nếu muốn có sự nghiệp bền lâu, đã đến lúc cậu ấy phải trưởng thành".