Chàng thơ nước Pháp bị đánh bại

TPO - Michael B. Jordan tạo nên bất ngờ lớn nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 khi giành tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong "Sinners". Chiến thắng được xem là cú lật kèo gây sốc vì tài tử da màu vượt qua hai ứng viên phủ sóng truyền thông Timothée Chalamet và Leonardo DiCaprio.

Tại lễ trao giải Oscar sáng 16/3 (giờ Việt Nam), một trong những chiến thắng quan trọng nhất là Nam diễn viên xuất sắc nhất thuộc về Michael B. Jordan. Đây được xem là cú lật kèo ngoạn mục nhất tại mùa giải năm nay.

Michael B. Jordan giành tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ màn hóa thân thành cặp song sinh Smoke và Stack trong bộ phim ma cà rồng Sinners của đạo diễn Ryan Coogler.

Trước đó, cuộc đua nghiêng hẳn về Timothée Chalamet với vai chính trong Marty Supreme và Leonardo DiCaprio trong One Battle After Another. Cục diện bắt đầu thay đổi sau khi Jordan giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại SAG Awards, tạo cú hích lớn trước thềm Oscar.

Chàng thơ nước Pháp (phải) bại trận trước tài tử Michael B. Jordan trong cuộc đua Oscar 2026.

Sinners cũng là một trong những phim nổi bật của mùa giải năm nay khi nhận tới 16 đề cử Oscar trước đêm trao giải.

Trên sân khấu nhà hát Dolby ở Los Angeles, Michael B. Jordan xúc động khi nhận tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Anh gửi lời cảm ơn gia đình, ê-kíp làm phim và đặc biệt là đạo diễn Ryan Coogler.

Nam diễn viên cũng nhắc đến những nghệ sĩ da màu từng giành Oscar, bày tỏ sự biết ơn với những người đã mở đường. “Tôi đứng ở đây là nhờ những người đi trước, Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Được đứng chung hàng ngũ với những huyền thoại ấy là vinh dự lớn lao”, Jordan nói.

Chiến thắng này giúp Jordan trở thành người đàn ông da đen thứ sáu trong lịch sử giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar.

Trong khi đó, Timothée Chalamet phải chấp nhận thất bại gây sốc dù được đánh giá là ứng viên hàng đầu suốt mùa giải. Nam diễn viên 30 tuổi nhận đề cử nhờ vai diễn trong Marty Supreme, bộ phim về bóng bàn của đạo diễn Josh Safdie.

Leonardo DiCaprio và Timothée Chalamet trắng tay ở Oscar gây sốc.

Theo Daily Mail, khi Adrien Brody - người thắng giải Nam diễn viên chính năm trước - đọc tên Michael B. Jordan thay vì Chalamet, nam diễn viên trẻ chỉ có thể vỗ tay lịch sự từ hàng ghế khán giả. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội như một trong những bất ngờ lớn nhất của đêm Oscar.

Thất bại càng gây tiếc nuối khi Chalamet từng chiến thắng tại Quả cầu vàng và Critics Choice Awards trước đó, gần như dẫn đầu cuộc đua Nam chính trong phần lớn mùa giải.

Leonardo DiCaprio cũng phải rời Oscar 2026 mà không có tượng vàng, dù bộ phim anh đóng chính là One Battle After Another lại thắng lớn tại lễ trao giải.

Thất bại của Leonardo DiCaprio cũng khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Vai diễn trong One Battle After Another từng được xem là một trong những ứng viên nặng ký cho tượng vàng Nam diễn viên chính năm nay, nhưng rốt cuộc tài tử vẫn phải trắng tay. Tác phẩm này giành giải Phim hay nhất và tổng cộng 6 tượng vàng trong đêm.

Đây tiếp tục là lần lỡ hẹn đáng tiếc của DiCaprio tại Oscar. Tài tử Hollywood nhiều lần tiến gần tượng vàng nhưng không thể chiến thắng. Nam diễn viên được đề cử Oscar lần đầu năm 1994 với vai phụ trong What's Eating Gilbert Grape. Sau đó anh tiếp tục nhận đề cử Nam chính cho The Aviator (2005), Blood Diamond (2007), The Wolf of Wall Street (2014) và Once Upon a Time in Hollywood (2020).

Phải đến năm 2016, sau nhiều năm bị xem là “nợ Oscar”, DiCaprio mới lần đầu giành tượng vàng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong The Revenant.