Phim Việt 18+ hất văng Mỹ Tâm, Mai Tài Phến

TPO - "Quỷ nhập tràng 2" áp đảo toàn bộ đối thủ dịp cuối tuần, bao gồm "Tài" - dự án của bộ đôi Mỹ Tâm - Mai Tài Phến đang tận dụng tốt hiệu ứng truyền miệng. Với đà tăng hiện tại, phim kinh dị 18+ nhiều khả năng gia nhập câu lạc bộ phim Việt thu 200 tỷ đồng.

Thế áp đảo của phim kinh dị

Theo thống kê của Box Office Vietnam ngày cuối tuần 15/3, thị trường rạp chiếu trong nước thu khoảng 38 tỷ đồng. Trong đó, Quỷ nhập tràng 2 chiếm ưu thế tuyệt đối trước 20 bộ phim đang chiếu ngoài rạp.

Chỉ riêng ngày cuối tuần, bộ phim kinh dị do Pom Nguyễn đạo diễn thu 18,95 tỷ đồng, bán hơn 210.000 vé từ 3.695 suất chiếu. Doanh số Quỷ nhập tràng 2 chiếm gần một nửa thị trường ngày cuối tuần.

Sau ba ngày công chiếu, Quỷ nhập tràng 2 đạt khoảng 70,29 tỷ đồng, và là một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất của dòng phim kinh dị Việt Nam. Tính từ đầu năm, thành tích trên chỉ kém Thỏ ơi (thu hơn 100 tỷ đồng sau ba ngày phát hành, tính cả suất chiếu sớm).

Phim kinh dị có Khả Như, Quang Tuấn áp đảo mọi tựa phim Việt ra rạp dịp Tết (thời điểm ăn khách nhất trong năm), thậm chí vượt qua Tài của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến (thu 50 tỷ đồng sau ba ngày mở màn).

Không chỉ dẫn đầu doanh thu, Quỷ nhập tràng 2 áp đảo ở nhiều chỉ số. Trong 5 bộ phim dẫn đầu doanh thu ngày 15/3, phim kinh dị có suất chiếu cao nhất, lượng vé bán ra vượt xa các đối thủ và giữ khoảng cách lớn so với phần còn lại.

Quỷ nhập tràng 2 bội thu sau Tết.

Đứng thứ hai trong ngày là Cú nhảy kỳ diệu với 7,7 tỷ đồng, bán khoảng 68.000 vé từ hơn 1.500 suất chiếu. Tác phẩm hoạt hình có doanh số 23,4 tỷ đồng, duy trì sức hút do phù hợp với khán giả nhỏ tuổi dịp cuối tuần.

Tài của Mỹ Tâm tụt xuống vị trí thứ ba với 7,28 tỷ đồng, bán khoảng 76.000 vé/2.000 suất chiếu. Sau 10 ngày ra rạp, bộ phim hiện đạt hơn 90 tỷ đồng, rộng đường vượt mốc 100 tỷ đồng trong tuần. Tốc độ tăng trưởng của tác phẩm đang chậm lại khi thị trường liên tục đón thêm nhiều phim mới.

Ở vị trí thứ tư, Thỏ ơi của Trấn Thành thu 1,46 tỷ đồng trong ngày, bán hơn 14.000 vé. Dù sức bán vé giảm mạnh so với giai đoạn cao điểm, tổng doanh thu của bộ phim đã đạt khoảng 445 tỷ đồng. Thành tích giúp tác phẩm vượt Bố già (421 tỷ đồng), tiến vào top 5 phim Việt ăn khách nhất mọi thời. Với tốc độ doanh thu hiện tại, bộ phim khó tiếp tục bứt phá để vượt qua Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng) hay Lật mặt 7 của Lý Hải (483 tỷ đồng).

Vị trí thứ năm thuộc về Cảm ơn người đã thức cùng tôi với 888 triệu đồng, bán gần 9.000 vé trong ngày. Bộ phim thu của đạo diễn Chung Chí Công đang thu hơn 42,1 tỷ đồng, cao nhất lịch sử phim âm nhạc tại Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý là ba bộ phim Việt ra mắt dịp Tết đã rơi khỏi top 10, thậm chí không thể đọ lại loạt phim ngoại như Đồi gió hú, Quốc bảo... Dịp Chủ Nhật, Mùi phở thu thêm 83 triệu đồng trong ngày, nâng tổng doanh thu lên khoảng 39,5 tỷ đồng. Báu vật trời cho hiện đạt khoảng 103,3 tỷ đồng sau khi thu thêm hơn 70 triệu đồng cuối tuần.

Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang có mức thu thấp nhất, chỉ mang về 15 triệu đồng trong ngày, nâng tổng doanh thu lên 110,9 tỷ đồng. Sự tụt hạng của các phim Tết cho thấy chu kỳ khai thác phòng vé của chúng gần như đã kết thúc, nhường chỗ cho các tác phẩm mới.

Chưa có đối thủ cản đường phim Việt

Tuần này, rạp Việt có tám bộ phim mới phát hành gồm Căn nhà ký ức, Đếm ngày xa mẹ, Cá voi nhỏ chu du đại dương, La Tiểu Hắc chiến ký 2, Tiếng thét 7, Thoát khỏi tận thế, Cảnh đồi mờ xám và Bus: Chuyến xe một chiều. Trong số này, chỉ có một phim Việt là Bus: Chuyến xe một chiều của đạo diễn Luk Vân.

Tác phẩm khai thác yếu tố tâm linh với bối cảnh trên chuyến xe định mệnh, đối diện linh hồn chưa siêu thoát. Phim kinh dị có sự tham gia của Á hậu Minh Kiên cùng Vĩnh Đam, nam diễn viên đang được chú ý khi góp mặt trong dự án Tết của Trấn Thành. Khán giả tò mò, chờ màn thể hiện của Vĩnh Đam để đánh giá thực lực của "nam chính trăm tỷ" chỉ sau tác phẩm đầu tay.

Trong số 8 phim ra rạp, chỉ có Đếm ngày xa mẹ của Hàn Quốc là tác phẩm gây chú ý. Bộ phim đánh dấu sự tái hợp của nữ diễn viên Jang Hye Jin và Choi Woo Shik trong vai mẹ và con trai sau 7 năm kể từ bom tấn Ký sinh trùng.

Nội dung phim và diễn xuất của cặp diễn viên có phim đạt giải Oscar đang được giới phê bình quốc tế đánh giá cao. Dù là tác phẩm tình cảm - gia đình, phim có cách khai thác mới lạ. Nhân vật có khả năng siêu nhiên, đếm từng ngày xa mẹ và đối mặt sự chia ly khủng khiếp nhất của người con.

Sau hàng loạt phim hài, drama tình cảm, có cả kinh dị và hành động, Đếm ngày xa mẹ giúp khán giả "giải ngấy", nhiều khả năng đạt được doanh số ấn tượng.

Hiện, thị trường tạm xả hơi, chuẩn bị cho đợt cao điểm giỗ Tổ Hùng Vương (nghỉ 3 ngày) và dịp 30/4-1/5 (nghỉ 4 ngày), vốn được xem là mùa phim Tết thứ hai trong năm.

Thị trường tạm lắng chuẩn bị cho mùa phim dịp giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5.

Hiện có gần 10 bộ phim sắp ra rạp, cho thấy tham vọng chiếm lĩnh phòng vé của nhiều đạo diễn và nhà sản xuất. Một số dự án tiềm năng, rộng đường thu về trăm tỷ là Song hỷ lâm nguy (Dustin Nguyễn) và Đại tiệc trăng máu 8 (Phan Gia Nhật Linh đạo diễn, quy tụ hàng chục ngôi sao phòng vé như Vân Sơn, Hồng Ánh, Lê Khánh, Hứa Vỹ Văn và cả “Thị đế” mới nổi Liên Bỉnh Phát...).

Dự án Anh hùng với Thái Hòa, Võ Tấn Phát cũng được dự đoán bứt phá mùa phim 30/4. Cuộc đua còn có thêm phim kinh dị Heo năm móng (từ nhà sản xuất phim kinh dị Quỷ cẩu thu trăm tỷ đồng) và Quỷ máu rừng thiêng (Kiều Minh Tuấn, Minh Anh). Đức Thịnh cũng trở lại cuộc đua với phim hài Trùm sò sau 6 năm rời màn ảnh rộng.

Cục diện mùa phim năm nay thêm khó đoán khi “ông trùm mùa phim 30/4” Lý Hải quyết định rút lui sau 8 năm tấn công thị trường lễ 30/4-1/5, mang về khoảng 1.000 tỷ đồng từ series Lật mặt.

Ngược lại, cơ hội được chia đều cho nhiều nhà sản xuất, khép lại thế áp đảo kéo dài nhiều năm, được giới làm phim gọi là "mùa phim của đạo diễn nghìn tỷ Lý Hải và phần còn lại".

Mặt khác, Hollywood gần như nghỉ xả hơi trước mùa bom tấn hè, tạo khoảng trống đáng kể cho phim Việt khai thác khán giả. Đây được xem là cơ hội vàng để các nhà sản xuất nội địa cạnh tranh doanh thu trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ dài 30/4-1/5.