Niềm vui của Cục trưởng Xuân Bắc, NSND Công Lý cùng giới nghệ sĩ trong ngày hội lớn của toàn dân

TPO - Trong ngày 15/3, cùng hàng chục triệu cử tri trên cả nước, nhiều nghệ sĩ, hoa á hậu đã có mặt từ sớm tại các điểm bỏ phiếu để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hình ảnh người nổi tiếng thực hiện quyền công dân, chia sẻ khoảnh khắc trên mạng xã hội góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và không khí của “ngày hội toàn dân”.

Nghệ sĩ tham gia bầu cử từ sớm, lan tỏa tinh thần “ngày hội toàn dân”

Ngày 15/3, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, được xem là “ngày hội của toàn dân”, khi mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ thông qua lá phiếu của mình. Trong không khí ấy, nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng hào hứng đến các điểm bỏ phiếu từ sớm, chia sẻ khoảnh khắc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại Hà Nội, gia đình Cục trưởng, NSND Xuân Bắc có mặt từ sáng sớm tại khu vực bầu cử số 5, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Nam nghệ sĩ cho biết ba thành viên trong gia đình đủ điều kiện bỏ phiếu. NSND Xuân Bắc nhận xét công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, tạo không khí gần gũi và trang trọng cho ngày bầu cử.

“Các bác, các chú, các anh chị em rất nhiệt tình và trách nhiệm. Khâu tổ chức chu đáo, không gian gần gũi, hướng dẫn cũng rất kỹ càng”, anh chia sẻ.

Vợ chồng Cục trưởng, NSND Xuân Bắc cùng ba con trai đến điểm bầu cử. Ảnh: FBNV.

Cách đó không xa tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cùng gia đình cũng có mặt trong không khí phấn khởi. NSƯT Chiều Xuân cho biết ngày bầu cử năm nay đặc biệt ý nghĩa khi trùng với dịp kỷ niệm 39 năm ngày cưới của hai vợ chồng.

Cả gia đình nghệ sĩ dậy từ rất sớm để theo dõi không khí bầu cử qua truyền hình trước khi đến điểm bỏ phiếu. “Chúng tôi bật tivi từ trước 6h sáng để xem không khí tại các điểm bầu cử, cảm nhận được sự nghiêm túc và háo hức của cử tri khắp nơi”, bà nói.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết mỗi kỳ bầu cử đều mang lại cho ông nhiều cảm xúc. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha ông là cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận, ông cho rằng việc cầm lá phiếu trên tay luôn là khoảnh khắc thiêng liêng.

Gia đình nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - NSƯT Chiều Xuân cùng con gái Hồng Khanh đến điểm bầu cử sáng 15/3. Ảnh: Hà Trang.

Ông chia sẻ mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào những đại diện của nhân dân - những người có trí tuệ, tâm huyết và khát vọng đóng góp cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Diễn viên trẻ Hồng Khanh - con gái nghệ sĩ Chiều Xuân - tham gia bầu cử lần đầu sau khi đủ tuổi. Cô cho biết từng lỡ cơ hội tham gia kỳ bầu cử trước vì thiếu vài tháng để đủ 18 tuổi, vì vậy đã chờ đợi suốt 5 năm để có thể trực tiếp thực hiện quyền công dân.

“Tôi rất vui và phấn khởi khi lần đầu được đi bầu cử. Hơn nữa, ngày này lại trùng với kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ nên càng trở nên ý nghĩa với gia đình”, cô nói.

Vợ NSND Công Lý - Ngọc Hà - cho biết gia đình cô đã tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Cô chia sẻ gia đình luôn dành sự ủng hộ cho PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, người mà cô nhận xét là “bác sĩ tài năng, y đức vẹn toàn”.

NSND Công Lý hoàn thành bỏ phiếu.

Cũng trong buổi sáng, gia đình NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ và NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến có mặt tại điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Các nghệ sĩ cho biết trước khi đi bầu cử, họ đã dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để có sự lựa chọn phù hợp.

NSND Lan Hương dìu mẹ là cử tri cao tuổi nhất trong gia đình hoàn thành các bước bỏ phiếu khiến nhiều người chú ý. NSƯT Đỗ Kỷ nhận xét công tác chuẩn bị tại khu dân cư được thực hiện nghiêm túc, không gian bỏ phiếu được trang hoàng trang trọng, tạo nên bầu không khí đặc biệt.

Gia đình NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ cùng mẹ đi bầu cử. Ảnh: Duy Phạm.

Trong khi đó, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam - cho biết ông ấn tượng với công tác tổ chức trong kỳ bầu cử năm nay, đặc biệt là việc ứng dụng chuyển đổi số trong việc cung cấp thông tin cho cử tri.

Theo ông, các tổ dân phố đã gửi danh sách và thông tin sơ bộ của các ứng cử viên từ cấp phường, cấp thành phố đến đại biểu Quốc hội để người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu trước khi bỏ phiếu. Ông cho rằng đây là bước tiến tích cực, cho thấy chuyển đổi số đang gắn với đời sống xã hội một cách thiết thực.

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam. Ảnh: Duy Phạm.

Không các điểm trên cả nước, nhiều nghệ sĩ cũng chia sẻ hình ảnh đi bầu cử. MC Quyền Linh đăng khoảnh khắc đi bỏ phiếu cùng người thân, trong khi nghệ sĩ Mỹ Uyên cho biết đã hoàn thành việc bỏ phiếu tại khu vực cư trú.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đăng tải hình ảnh rạng rỡ khi tham gia bầu cử và gửi lời chúc ngày bầu cử thành công tốt đẹp. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói anh có mặt tại khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Bến Thành từ sáng sớm để thực hiện quyền công dân.

Hoa hậu, người đẹp lan tỏa trách nhiệm của cử tri trẻ

Không khí bầu cử năm nay cũng ghi nhận sự tham gia của nhiều hoa hậu, á hậu tại các điểm bỏ phiếu ở TP HCM và Hà Nội. Hình ảnh các người đẹp xuất hiện giản dị, nghiêm túc thực hiện quyền công dân thu hút sự chú ý của công chúng.

Tại điểm bầu cử phường Gia Định (TPHCM), Hoa hậu Trần Tiểu Vy cho hay cô cảm thấy vinh dự khi được tham gia ngày hội bầu cử với tư cách một công dân.

Theo người đẹp, bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi người. Cô bày tỏ kỳ vọng những người được lựa chọn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho nhân dân và góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy.

Hoa hậu Thanh Thủy cho rằng mỗi ứng cử viên đều đại diện cho niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri. Vì vậy, cô mong người dân tích cực tham gia bỏ phiếu để lựa chọn những đại diện xứng đáng cho mình.

Á hậu Ngọc Hằng cũng có mặt tại điểm bỏ phiếu từ 7h. Cô cho biết đã tìm hiểu hồ sơ của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu và hy vọng những người được lựa chọn sẽ tiếp tục cống hiến cho đất nước.

Không khí tại buổi bầu cử mang lại cho Hoa hậu Lương Thùy Linh cảm giác hân hoan khi mọi công dân cùng hòa chung một tinh thần trách nhiệm với đất nước.

Các hoa, á hậu đến địa điểm bầu cử.

Với cô, mỗi ứng cử viên đều mang theo niềm tin và tinh thần cống hiến cho cộng đồng. Người đẹp mong những đại diện được lựa chọn sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân lần đầu tham gia bầu cử. Cô vinh dự khi được trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong một sự kiện quan trọng của đất nước.

Theo người đẹp, việc mỗi công dân tham gia bầu cử là cách góp phần xây dựng một cộng đồng và xã hội vững mạnh hơn.

Hoa hậu Bảo Ngọc tham gia bầu cử với tư cách công dân trẻ của TPHCM, đồng thời mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến cộng đồng.

Người đẹp nói những người có ảnh hưởng trong xã hội cũng có thể góp phần vận động giới trẻ tham gia bầu cử, từ đó gửi gắm niềm tin vào thế hệ lãnh đạo tiếp theo của đất nước.

Á hậu Bùi Khánh Linh nhận xét không khí tại điểm bỏ phiếu mang lại cảm giác đặc biệt, khi nhiều người trẻ cũng hào hứng tham gia bầu cử. Đây là dịp để thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Á hậu Châu Anh (trái) và Á hậu Vân Nhi. Ảnh: FBVN.

Tại Hà Nội, Á hậu Châu Anh, hiện là trung úy công tác tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cùng đơn vị thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Láng. Cô chia sẻ ngắn gọn: “Mỗi lá phiếu là một niềm tin”.

Á hậu Vân Nhi xuất hiện giản dị trong áo sơ mi trắng khi đi bỏ phiếu tại phường Bạch Mai. Người đẹp cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội, hào hứng hỏi thăm bạn bè và người hâm mộ về việc tham gia bầu cử.