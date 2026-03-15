Harry và Meghan đáp trả

TPO - Hoàng tử Harry và Meghan Markle đã lên tiếng chỉ trích cuốn sách mới về hoàng gia của tác giả Tom Bower, trong đó có những cáo buộc chấn động về họ.

Cuốn sách Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family của tác giả Tom Bower chưa chính thức phát hành (dự kiến vào ngày 26/3), nhưng đang trở thành chủ đề nóng trên mặt báo Âu - Mỹ.

Theo mô tả, cuốn tiểu sử xoáy sâu vào cuộc khủng hoảng mà hoàng gia phải đối mặt. Một trong những nguyên nhân đến từ mối quan hệ rạn nứt giữa gia tộc Windsor và vợ chồng Sussex.

Cuốn sách mới hé lộ thêm góc khuất đằng sau cuộc sống hoàng gia, bao gồm mâu thuẫn với vợ chồng Sussex. Ảnh: Getty Images

Ngày 13/3, tờ The Times đã hé lộ một số phần trong cuốn sách, kể về giai đoạn căng thẳng “đỉnh điểm” giữa Harry - Meghan và gia đình hoàng gia sau lễ cưới xa hoa của họ tại Nhà nguyện St George năm 2018.

Ông Bower tuyên bố tình hình trở nên tồi tệ khi vợ chồng Sussex trở về Anh sau chuyến du lịch trăng mật ở Địa Trung Hải. Giữa Harry và anh trai, Hoàng tử William, được cho là xảy ra tranh cãi vượt khỏi tầm kiểm soát, dẫn đến việc Meghan quát mắng vị vua tương lai.

Theo cuốn sách, nữ diễn viên phim Suits đáp trả William: “Nếu không phiền, anh hãy bỏ ngón tay ra khỏi mặt tôi đi!”.

Sau sự việc, Hoàng hậu Camilla được cho là trút bầu tâm sự với một người bạn, với lời nhận định thẳng thừng: Meghan Markle đã “tẩy não” Harry.

Đoạn trích do The Times đăng tải cũng tiết lộ việc William cảnh báo em trai rằng mối tình lãng mạn với Meghan đang diễn ra quá nhanh. Công nương Kate được cho là cũng có cùng mối lo ngại, tin rằng Harry có thể dễ bị ảnh hưởng bởi Meghan.

Ông Bower còn chỉ ra Công tước và Nữ công tước xứ Sussex bất bình về thứ bậc của họ trong Hoàng gia Anh - vĩnh viễn bị định sẵn là "người dự bị" chứ không phải người thừa kế.

Những cáo buộc mới rõ ràng tác động đến Harry và Meghan. Thay vì giữ im lặng như thường lệ, họ nhanh chóng lên tiếng bác bỏ.

Người phát ngôn cho gia đình Sussex nói với Page Six: “Những bình luận của ông Bower từ lâu đã vượt quá ranh giới của sự chỉ trích và trở thành nỗi ám ảnh. Đây là người từng công khai tuyên bố, ‘Chế độ quân chủ thực chất phụ thuộc vào việc xóa sổ hoàn toàn vợ chồng Sussex khỏi đời sống của chúng ta’. Ngôn từ tự nói lên tất cả. Bower xây dựng sự nghiệp của mình bằng cách dựng lên những giả thuyết ngày càng phức tạp về những người mà ông ta không hề quen biết và chưa từng gặp. Những người quan tâm đến sự thật sẽ tìm kiếm ở nơi khác, còn những người tìm kiếm thuyết âm mưu điên rồ và kịch tính biết chính xác phải tìm ông ta ở đâu”.

Harry và Meghan chỉ trích tác giả Tom Bower bôi nhọ họ. Ảnh: Getty Images

Theo The Times, cuốn sách mới còn dẫn lời cựu giám đốc Quỹ Invictus, Dominic Reid, bày tỏ lo ngại Invictus Game - sự kiện thể thao dành cho thương bệnh binh, do Harry sáng lập - dần biến tướng, thay vì tôn vinh vận động viên lại trở thành “màn trình diễn của Harry và Meghan”.

Người phát ngôn của Quỹ Invictus Games cũng đưa ra lời đáp trả không lâu sau đó: “Thật đáng thất vọng khi thấy tờ The Times dành sự chú ý cho những bình luận dường như bị chi phối bởi chương trình nghị sự đã được thiết lập từ lâu, hơn là sự hiểu biết thực sự về Invictus Games và cộng đồng mà nó hỗ trợ”.

Tổ chức này nhấn mạnh quỹ được thành lập để hỗ trợ quá trình phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho các quân nhân và cựu chiến binh bị thương, bị bệnh hoặc bị thương tật trên toàn thế giới. Nỗ lực nhằm nghi ngờ tính chính đáng của vận động viên hoặc hạ thấp trải nghiệm của những người đang phải sống chung với cả thương tích thể chất và những tổn thương vô hình như rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) là vô cùng thiếu tôn trọng đối với những người mà sự kiện muốn tôn vinh.

“Sự tập trung nên vẫn hướng vào điều quan trọng nhất - lòng dũng cảm, sự hồi phục và tình đồng đội của những người phụng sự đất nước”, người phát ngôn kết luận.

Harry và Meghan đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Trước đó, Netflix đã chấm dứt hợp tác với thương hiệu phong cách sống As Ever do Meghan sáng lập.

Nguồn tin trong ngành tiết lộ sự hợp tác này không còn phù hợp nữa sau khi chương trình With Love, Meghan không thể tiếp tục thực hiện.