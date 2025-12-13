Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải trí

Google News

Loạt mẫu nam cởi trần khoe '6 múi'

Ngọc Ánh

TPO - Sàn diễn thời trang nam vừa diễn ra có siêu mẫu người Thái Cindy Bishop, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê, Hoa hậu Hoà bình Việt Nam Lê Hoàng Phương cùng nhiều siêu mẫu Việt Nam và quốc tế.

1012extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
Tối 12/12 tại TPHCM, sàn diễn thời trang nam được mong đợi nhất tại Việt Nam chính thức diễn ra. Chương trình trở lại với mùa thứ tư mang chủ đề "những ông bố tuyệt vời". Đạo diễn, nhà sáng lập Nguyễn Hưng Phúc mở rộng vũ trụ thời trang nam bằng hình ảnh những quý ông lịch lãm, chững chạc.
1019extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
Siêu mẫu Thanh Hằng gây chú ý trên sàn diễn với trang phục da màu đỏ. Dàn người mẫu, diễn viên tham gia show còn có Giám khảo Asia’s Next Top Model người Thái Cindy Bishop, Hoa hậu Hương Giang, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Hoa hậu Hoà bình Việt Nam Lê Hoàng Phương, Á hậu Miss Universe Quỳnh Anh, Á vương siêu quốc gia Thái Lan Tonkla, Quán quân The Face Mạc Trung Kiên, Quán quân The Next Gentlemen Phạm Kiên.
1015extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
Sự tươi trẻ, năng động của Thanh Hằng trên sàn runway nhận nhiều lời khen. Thanh Hằng cũng cho thấy thần thái gợi cảm, phù hợp với tinh thần của chương trình.
1073extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
1074extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
H'Hen Niê diện suit có thiết kế thanh lịch. Nhà thiết kế cho biết trang phục này dành cho những sự kiện, đêm tiệc quan trọng. Show thời trang đánh dấu màn trở lại đầy ấn tượng của H'Hen Niê sau quãng thời gian tập trung cho thiên chức làm mẹ. Những bước catwalk mạnh mẽ của H'Hen Niê mở ra tinh thần sang trọng và đầy năng lượng cho toàn bộ sưu tập.
1088extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Lê Hoàng Phương trình diễn vedette. Cô xuất hiện với bộ outfit nóng bỏng và thần thái quyến rũ.
1103extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh diễn vedette cho bộ sưu tập của nhà thiết kế nước ngoài.
1107extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
Không khí sàn diễn càng trở nên bùng nổ khi siêu mẫu nước ngoài tiếp nối nhau xuất hiện. Họ mang đến thần thái sắc sảo, bản lĩnh và cuốn hút, khẳng định hình ảnh những người phụ nữ thành công, độc lập và đầy khí chất.
1029extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
1060extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
1061extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
Đêm diễn quy tụ hàng trăm người mẫu nam trong nước và quốc tế, mang đến bầu không khí sôi động và đa sắc thái.
1059extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
1058extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
1056extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
Nhiều trang phục gợi nhịp sống đại học sôi động và sự tự tin của tuổi trẻ.
1043extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
1067extra-men-2025-kiengcan-studio.jpg
Ở khoảnh khắc kết show, sàn runway thêm lần nữa bùng nổ khi Quán quân The Face Vietnam 2023 - Huỳnh Tú Anh và Á quân The Face 2018 Quỳnh Anh cùng xuất hiện bên cạnh NTK Amos Ananda.
Ngọc Ánh
