Loạt mẫu nam cởi trần khoe '6 múi'

TPO - Sàn diễn thời trang nam vừa diễn ra có siêu mẫu người Thái Cindy Bishop, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’Hen Niê, Hoa hậu Hoà bình Việt Nam Lê Hoàng Phương cùng nhiều siêu mẫu Việt Nam và quốc tế.
H'Hen Niê diện suit có thiết kế thanh lịch. Nhà thiết kế cho biết trang phục này dành cho những sự kiện, đêm tiệc quan trọng. Show thời trang đánh dấu màn trở lại đầy ấn tượng của H'Hen Niê sau quãng thời gian tập trung cho thiên chức làm mẹ. Những bước catwalk mạnh mẽ của H'Hen Niê mở ra tinh thần sang trọng và đầy năng lượng cho toàn bộ sưu tập.
Đêm diễn quy tụ hàng trăm người mẫu nam trong nước và quốc tế, mang đến bầu không khí sôi động và đa sắc thái.