Phim có Doãn Quốc Đam vượt 200 tỷ đồng

TPO - Bộ phim “Truy tìm Long Diên Hương” vượt 200 tỷ đồng vào chiều 13/12, trở thành một trong 10 phim có doanh thu cao nhất năm 2025.

Theo Box Office Vietnam, bộ phim Truy tìm Long Diên Hương chính thức cán mốc 200 tỷ đồng ngày 13/12. Hiện tại, phim lọt vào top 3 doanh thu phòng vé, chỉ đứng sau hai bom tấn Zootopia: Phi vụ động trời 2 và Vua của các vua.

Trong ngày, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Dương Minh Chiến bán được 9.000 vé trên tổng số 749 suất chiếu, bỏ túi gần 762 triệu đồng. Cuối tuần qua, phim mang về thêm 6,7 tỷ đồng, bán 87.528 vé với 2.409 suất chiếu.

So với các phim Việt ra mắt cùng thời điểm, Truy tìm Long Diên Hương vẫn được xem là cơn sốt phòng vé. Bộ phim duy trì phong độ và nhiều ngày giữ vị trí ngôi vương. Trong khi các phim như Phòng trọ ma bầu, Cưới vợ cho cha, Quán Kỳ Nam… bán vé nhỏ giọt, thậm chí đối diện nguy cơ rời rạp sớm, thua lỗ nặng.

Doãn Quốc Đam có màn thể hiện ấn tượng trong Truy tìm Long Diên Hương.

Chia sẻ với Tiền Phong, chuyên gia Nguyễn Phong Việt nhận định Truy tìm Long Diên Hương có thể cán mốc 220 tỷ đồng. Đây là tác phẩm nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn cũng như khán giả.

Với thành tích hiện tại, Truy tìm Long Diên Hương trở thành một trong 10 phim có doanh thu cao nhất năm 2025, sau Mưa đỏ (714 tỷ đồng), Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng), Tử chiến trên không (252 tỷ đồng), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng), Nhà gia tiên (242 tỷ đồng), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng), vượt Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng) và Mang mẹ đi bỏ (171 tỷ đồng).

Truy tìm Long Diên Hương ra mắt từ 14/11, quy tụ dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Doãn Quốc Đam, Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài... Phim kể hành trình đi tìm khối Long Diên Hương - vật thờ quý giá của ngôi làng miền biển - bất ngờ bị Tuấn (Ma Ran Đô) lấy cắp do vướng nợ nần.

Tâm (Quang Tuấn) và Hoàng (Hoàng Tóc Dài) quyết định lên TPHCM tìm Tuấn - em trai của Tâm. Từ đây, cả hai phát hiện Tuấn bị dụ dỗ ăn chơi, vướng vào một băng nhóm xã hội đen.

Ngay từ khi công chiếu, phim được ví là làn gió mới của phòng vé Việt khi khán giả bội thực những bộ phim kinh dị, tình cảm gia đình.

Truy tìm Long Diên Hương có kịch bản dễ đoán nhưng thu hút nhờ pha trộn hai thể loại hài hước và hành động một cách mượt mà. Các cảnh đánh đấm, rượt đuổi trong phim được dàn dựng công phu, góc máy tốt, nổi trội so với mặt bằng phim Việt. Thậm chí, nhiều khán giả nhận định đây là tác phẩm nội địa có chất lượng cảnh hành động tốt bậc nhất từng ra rạp.

Ngoài ra, diễn xuất của dàn cast cũng là điểm sáng. Đặc biệt, sự xuất hiện của Doãn Quốc Đam ít nhiều gây bất ngờ. Trong phim, Doãn Quốc Đam vào vai Cường Liều - một tay giang hồ khét tiếng - thuộc tuyến nhân vật phụ. Tuy nhiên, sự duyên dáng và đa dạng trong diễn xuất của nam diễn viên để lại ấn tượng với người xem.

Trước câu hỏi có thấy "thiệt thòi" khi chỉ đóng vai phụ trong một dự án điện ảnh, Doãn Quốc Đam chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi thấy thiệt thòi vì đóng vai phụ. Ở Hà Nội, tôi tham gia nhiều dự án, có vai chính, có vai phụ, thậm chí từng đóng quần chúng với mức thù lao rất rẻ. Tôi đi từng bước, nuôi dưỡng đam mê đường dài nên không tự ái với bất cứ điều gì. Với tôi, vai phụ cũng có câu chuyện, tâm tư riêng. Vai chính hay phụ đều đáng được đầu tư như nhau, vì không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ”.