'Ông hoàng nhạc sầu' mang siêu hit 'Cay' tới Đà Lạt

TPO - Jimmii Nguyễn và Khắc Hưng sẽ thực hiện một chuyến Du ca tới Đà Lạt vào đầu năm mới và cũng dành những phần quà để thực hiện tinh thần thiện nguyện.

Tiếp nối hiệu ứng tích cực của hành trình 3 chuyến du ca trước, Jimmii Nguyễn công bố đêm Du ca thứ tư dừng chân tại Mây Lang Thang - The Nest của Đà Lạt thơ mộng vào tối 3/1/2026. Đêm nhạc lần này lấy chủ đề "Cay" với khách mời là ca - nhạc sĩ Trương Lê Sơn và ca - nhạc sĩ Khắc Hưng - cha đẻ của bản hit cùng tên làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc trong năm qua.

Lấy ý tưởng từ bản hit Tình như lá bay xa, mỗi khán giả đến với đêm Du ca có thể viết những tâm sự, gửi gắm của bản thân gắn lên cây và MC Vân Hugo sẽ chuyển tải những tâm tình ấy trở thành cuộc đối thoại thú vị với Jimmii Nguyễn. Cũng trên tinh thần mới mẻ đó, 25 ca khúc trình diễn trong đêm Du ca: Cay sẽ được biên tập dưới dạng liên khúc, phối mới để vừa chiều lòng những khán giả ân nhân đã yêu thương các sáng tác của Jimmii Nguyễn nhiều năm qua vừa dành nhiều thời gian hơn để anh trò chuyện cùng khán giả.

Jimmii Nguyễn trong chuyến Du ca trước đó.

Bên cạnh các ca khúc chủ đề tình yêu đôi lứa, Jimmii Nguyễn tiết lộ biểu diễn những nhạc phẩm chủ đề quê hương, nguồn cội, có thể kể đến Mùa xuân ca giữa quê hương, Hò khoan, Cúi xuống…

Khách mời của chương trình là nhạc sĩ, ca sĩ Khắc Hưng, người đã cùng sáng tạo bản hit Cay cùng Jimmii Nguyễn. Đây là lần hiếm hoi hai nghệ sĩ song ca cùng nhau trên sân khấu. Sự đan cài của các tình khúc Jimmii Nguyễn và màu sắc tươi mới, hiện đại của Khắc Hưng đem lại trải nghiệm âm nhạc lý thú cho người mộ điệu.

Khách mời đặc biệt thứ hai là ca - nhạc sĩ Trương Lê Sơn, người đã hơn 10 năm dành tình yêu trọn vẹn cho xứ sở thông reo Đà Lạt.

Khắc Hưng là khách mời đặc biệt của chương trình.

Với chuỗi chương trình Du ca, Jimmii Nguyễn cùng các nghệ sĩ đồng hành đề cao phương châm hỗ trợ giáo dục, hướng đến thế hệ tương lai của đất nước.

Ở 3 chuyến Du ca trước, 3.000 cuốn sách đã được trao đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn nơi chương trình diễn ra, dưới sự hỗ trợ kết nối của Tủ Sách Nhân Ái.

Đêm nhạc tại Đà Lạt vẫn tiếp nối tinh thần thiện nguyện vì cộng đồng như mục đích ban đầu hướng đến, sẽ trích một phần doanh thu bán vé tặng 1.000 áo ấm cho trẻ em vùng bị ảnh hưởng thiên tai tại tỉnh Lâm Đồng.

Jimmii Nguyễn trong chương trình tặng sách tại Hà Tĩnh.

Jimmii Nguyễn là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Suốt hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh ghi dấu ấn với những ca khúc kinh điển như Mãi mãi bên em, Tình như lá bay xa, Nhớ về em, Hoa bằng lăng, Lời đắng cho cuộc tình, Người nói,…

Chất nhạc của Jimmii Nguyễn không chỉ đơn thuần là những bản tình ca lãng mạn mà còn là câu chuyện nhân sinh, chiêm nghiệm về cuộc đời được kể qua giai điệu mộc mạc.