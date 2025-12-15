Lưu Diệc Phi bị chế giễu

TPO - Lưu Diệc Phi phải xóa vội một bức ảnh vì để lộ khuyết điểm hình thể. Tuy nhiên, chính hành động này của cô lại gây ra những tranh cãi.

Trang Sina đưa tin mới đây Lưu Diệc Phi có chuyến du lịch tới Abu Dhabi để tham gia sự kiện đua xe công thức một Abu Dhabi Grand Prix. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn thăm thú nhiều thắng cảnh và quán cà phê đẹp, cô cũng chia sẻ hành trình của mình với người hâm mộ trên trang cá nhân.

Trong những bức ảnh do chính Lưu Diệc Phi đăng tải, nữ diễn viên mặc váy jean ngắn trẻ trung, crop top lộ phần eo thon gọn thậm chí còn có cơ bụng. Thế nhưng, sau đó Lưu Diệc Phi đã xóa một video để lộ vóc dáng thật của cô, thay bằng hình ảnh khác chỉ lộ cánh tay.

Hành động của Lưu Diệc Phi gây ra tranh cãi, cô nhận sự chế giễu của cư dân mạng vì quá chú ý đến hình tượng. Nhiều người cho rằng Lưu Diệc Phi luôn tích cực quảng bá hình ảnh là người không để ý đến vóc dáng, theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên, tạo cảm giác thư giãn tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế, những bức hình truyền thông của Lưu Diệc Phi luôn được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Cô cũng chạy theo tiêu chuẩn sắc đẹp "trắng - gầy - trẻ" đang là trào lưu hiện tại.

Hình ảnh Lưu Diệc Phi chia sẻ được chỉnh sửa vóc dáng thon gọn gầy đi tới chục cân. Vì vậy, cô xóa bỏ đoạn video làm lộ vóc dáng thật (ảnh phải).

Những bức ảnh chỉnh sửa giúp Lưu Diệc Phi giữ lại khí chất, cô cũng trẻ hơn hàng chục tuổi và thon gọn nhiều so với nhan sắc thật. Cũng nhờ đó, nữ diễn viên giữ được danh xưng "thần tiên tỷ tỷ", điều tạo nên dấu ấn đặc trưng và địa vị cao trong giới giải trí của Lưu Diệc Phi.

Tuy nhiên, việc chỉnh sửa ảnh cũng đem lại những rắc rối, nhất là khi hình ảnh thực tế của Lưu Diệc Phi bị lộ. Trong hình ảnh thật, "thần tiên tỷ tỷ" lộ nhiều mỡ thừa, cằm nọng, gương mặt đã có dấu vết thời gian.

Theo QQ, việc Lưu Diệc Phi nhờ cậy công cụ chỉnh sửa ảnh đã gây ra không ít tranh cãi trong những lần nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện công khai trước đây. Người hâm mộ của nữ diễn viên một mặt khen Lưu Diệc Phi đẹp tự nhiên, khỏe mạnh không cần chạy theo mốt mình hạc xương mai mà các tiểu hoa đán khác ưa chuộng, thậm chí chê bai các ngôi sao khác. Thế nhưng, họ nhiều lần chỉnh sửa ảnh của Lưu Diệc Phi gầy hơn thực tế.

Nhiều người chỉ trích Lưu Diệc Phi giả dối, lời nói và hành động đi ngược lại với nhau. Khán giả cho rằng việc các ngôi sao muốn trở nên đẹp hơn là dễ hiểu. Tuy nhiên, Lưu Diệc Phi sửa ảnh nhiều tới mức như lừa dối công chúng. Hơn nữa, cô thường nêu cao tinh thần sống thoải mái không gò ép bản thân, mang vẻ đẹp khác lạ với phần còn lại của giới giải trí, nhưng chính cô lại chỉnh sửa hình ảnh cho mình trở nên thời thượng như tiêu chuẩn hiện tại.

Nhiều lần Lưu Diệc Phi chỉnh sửa ảnh quá mức giúp cô trẻ ra hàng chục tuổi.

Khán giả cảm thấy bị Lưu Diệc Phi lừa dối.

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, là diễn viên hàng đầu tại showbiz Trung Quốc. Cô nổi tiếng sớm với nhiều vai diễn tạo ấn tượng mạnh trên màn ảnh như Vương Ngữ Yên (Thiên long bát bộ 2003), Kim phấn thế gia (2003), Tiểu Long Nữ (Thần điêu đại hiệp 2006)…

Ba năm qua, Lưu Diệc Phi trở lại mảng truyền hình và đạt được nhiều thành tích. Các tác phẩm cô tham gia như Mộng hoa lục, Đi đến nơi có gió, Câu chuyện hoa hồng đều gây tiếng vang khi lên sóng. Tuy nhiên, điều đáng tiếc của Lưu Diệc Phi là cô mang quốc tịch Mỹ, do đó nữ diễn viên gần như vô vọng với các giải thưởng diễn xuất.