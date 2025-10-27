Nữ diễn viên bị chỉ trích vì chen chỗ của Lưu Diệc Phi

TPO - Việc Chung Sở Hy và Lưu Diệc Phi đứng cạnh nhau tại sự kiện của tạp chí Vogue đã gây tranh cãi vì lòng ham hư vinh và sự khắc nghiệt của giới giải trí.

Trang QQ đưa tin tại sự kiện Fashion Power Gala kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc diễn ra vào ngày 23/10, trong phần chụp ảnh lưu niệm cuối buổi trình diễn, nữ diễn viên Chung Sở Hy gây tranh cãi vì đứng ở vị trí gần trung tâm cạnh Lưu Diệc Phi.

Theo QQ, Chung Sở Hy là người bước ra bục chụp ảnh từ sớm và chỉ đứng im một chỗ. Chính vì vậy, các nhân vật quan trọng hơn như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Tổng biên tập tạp chí Vogue Lưu Xung đều phải chen chân mới có chỗ đứng. Giới thạo tin cho rằng Chung Sở Hy chưa đủ địa vị danh tiếng để đứng cạnh Lưu Diệc Phi ở vị trí trung tâm, trong khi đó dàn ảnh hậu nổi tiếng khác như Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần, Trương Tiểu Phỉ đều phải đứng ra ngoài lề bức hình.

Tổng biên tập Lưu Xung, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi đứng sát nhau do Chung Sở Hy không nhường vị trí.

Chung Sở Hy đứng cạnh Lưu Diệc Phi, đẩy các ảnh hậu như Châu Đông Vũ, Trương Tiểu Phỉ ra ngoài lề.

Vì vậy, Chung Sở Hy bị chỉ trích vì tranh vị trí trung tâm của Lưu Diệc Phi. Công chúng chê bai Chung Sở Hy là người ham hư vinh, tham vọng dù danh tiếng và địa vị không xứng tầm. Thậm chí còn có nhiều người yêu cầu tẩy chay Chung Sở Hy vì cho rằng cô lộ tính cách xấu xí, không tôn trọng đàn chị.

Ngày 26/10 xuất hiện chủ đề "Phiên tòa phán xét Chung Sở Hy nên dừng lại". Trong đó, một số khán giả đưa ra bằng chứng nữ diễn viên đứng cạnh Lưu Diệc Phi nhưng không đứng ở vị trí trung tâm. Lưu Diệc Phi và tổng biên tập Lưu Xung vẫn giữ vị trí chính giữa bức ảnh. Bên cạnh đó, nhiều người do rằng dù Chung Sở Hy đứng sai chỗ, nhưng đây là lỗi nhỏ, có thể chỉ là hành vi vô ý, nữ diễn viên không đáng phải chịu sự chỉ trích suốt 3 ngày liền. Chủ đề trên đã thu hút hơn 230 triệu người đọc và bàn luận.

Một số khán giả cho rằng Chung Sở Hy không đứng ở vị trí trung tâm nhưng cũng bị chỉ trích.

Theo Sohu, các đêm hội cuối năm phần nào thể hiện địa vị các nghệ sĩ trong giới giải trí Hoa ngữ. Vì vậy, không ít người dùng đủ mọi chiêu trò để thể hiện bản thân là người quan trọng. Trong giới giải trí Hoa ngữ, các nghệ sĩ luôn tranh giành địa vị, danh tiếng với nhau. Họ so kè từng vị trí đứng, thứ tự xuất hiện trên poster phim hoặc khi giới thiệu dự án. Chính vì vậy, những cuộc tranh cãi nghệ sĩ nào có đãi ngộ tốt hơn, được nhà sản xuất phim hoặc ban biên tập tạp chí coi trọng hơn luôn diễn ra như chuyện thường ngày ở Trung Quốc.

Chung Sở Hy sinh năm 1993, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải hệ vũ đạo. Cô có vóc dáng nổi bật, khí chất tự do phóng khoáng mang nét phương Tây được các thương hiệu thời trang ưa chuộng. Năm 2016, Chung Sở Hy lọt vào mắt xanh của đạo diễn lớn Phùng Tiểu Cương và đóng chính trong phim Phương Hoa. Cô còn tham gia các tác phẩm như Đại chiến Âm Dương, Bát nguyệt vị ương, Lạc lối dưới lòng Côn Luân, Tôi muốn đi ngược gió, Thanh xuân tu tảo vi, Nếu bôn ba là cuộc sống của tôi…