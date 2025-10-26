Lý do Vương Tổ Hiền rời showbiz

TPO - Vương Tổ Hiền từng được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất Hong Kong. Cô có sự nghiệp lừng lẫy với nhiều vai diễn kinh điển, nhưng gặp nhiều sóng gió trong tình cảm.

Ngày 25/10, trang HK01 đưa tin đạo diễn nổi tiếng Hong Kong Vương Tinh tiết lộ lý do Vương Tổ Hiền dứt khoát rời khỏi giới giải trí vì bị gia đình bạn trai xúc phạm nặng nề. Cô bị mẹ của tỷ phú Lâm Kiến Nhạc chỉ trích, tuyên bố không bao giờ chấp nhận con dâu như Vương Tổ Hiền: "Coi như con trai tôi cầm 2.000 tệ đi chơi gái đi".

Theo Vương Tinh, đầu những năm 2000, Vương Tổ Hiền đã có ý định rời khỏi giới giải trí do nền điện ảnh Hong Kong có dấu hiệu xuống dốc. Cô muốn yên bề gia thất bên bạn trai là doanh nhân Lâm Kiến Nhạc. Lâm Kiến Nhạc đã có vợ là nữ diễn viên Tạ Linh Linh và có 5 người con, tuy nhiên vị tỷ phú này nhiệt tình theo đuổi Vương Tổ Hiền, mua biệt thự tặng cô và khẳng định bản thân và vợ đang trong thời gian ly thân. Vì vậy, Vương Tổ Hiền chấp nhận làm người thứ ba với hy vọng sẽ tìm được bến đỗ sau mối tình đau khổ với nam ca sĩ Tề Tần.

Vương Tổ Hiền là mỹ nhân nức tiếng một thời của Hong Kong. Cô rời khỏi giới giải trí khi mới 38 tuổi.

Tuy nhiên, khi Vương Tổ Hiền tới nhà bạn trai chơi, mẹ của Lâm Kiến Nhạc tỏ thái độ khinh thường nữ diễn viên. Dù Lâm Kiến Nhạc có ly hôn, nhà họ Lâm vẫn không chấp nhận Vương Tổ Hiền và tuyên bố. "Thà không cần đứa con trai này, cũng phải giữ lấy cô con dâu ấy".

Mẹ của Lâm Kiến Nhạc còn lên tiếng mỉa mai nữ diễn viên: "Coi như con trai tôi cầm 2.000 tệ đi chơi kỹ nữ, Vương Tổ Hiền cả đời này cũng không vào được cửa nhà họ Lâm, cô ta chỉ là gái bao mà thôi. Tạ Linh Linh trước đây là con dâu nhà họ Lâm, về sau cũng vĩnh viễn là con dâu nhà họ Lâm chúng tôi".

Bị gia đình bạn trai xúc phạm nặng nề, Vương Tổ Hiền tổn thương sâu sắc. Bộ phim cuối cùng của Vương Tổ Hiền là Mỹ lệ Thượng Hải ra mắt vào năm 2004. Năm 2005, Vương Tổ Hiền tuyên bố giải nghệ và chuyển đến Canada định cư.

Sau này, cô có thời gian quay lại với Tề Tần nhưng bị nam ca sĩ lừa dối. Cuối cùng, Vương Tổ Hiền tuyên bố: "Trong từ điển của tôi, mãi mãi sẽ không có từ hôn nhân".

Hiện tại, Vương Tổ Hiền định cư tại Canada. Mới đây, nữ diễn viên khai trương một trung tâm chăm sóc sức khỏe bằng liệu pháp ngải cứu ở Vancouver. Dù từng là ngôi sao nổi tiếng khắp châu Á, hiện tại Vương Tổ Hiền đích thân đứng ra phục vụ khách hàng. Nữ diễn viên nhiều năm nghiên cứu Phật pháp nên rất am hiểu Phật lý, thường vận dụng kiến thức để trò chuyện với khách hàng, giúp họ cải thiện sức khỏe tinh thần. Trước đó, Vương Tổ Hiền cho biết cô sở hữu nhiều bất động sản, tiền tiêu cả đời không hết, vì vậy nữ diễn viên mở cửa hàng theo ý thích, không phải vì mưu sinh kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Vương Tổ Hiền sinh năm 1967 là nữ diễn viên, ca sĩ thành danh ở Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1980 và 1990. Cô là một trong Tứ đại hoa đán của điện ảnh Hong Kong thập niên 1980 bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Chung Sở Hồng. Cô còn được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nhân châu Á" với vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ, ma mị, buồn man mác.

Vương Tổ Hiền nổi tiếng nhất với vai Nhiếp Tiểu Thiện trong bộ phim Thiến nữ u hồn đóng cùng tài tử Trương Quốc Vinh năm 1987. Sau đó, tên tuổi cô gắn liền với những vai diễn có hình tượng quyến rũ, ma mị như Âm Dương Pháp Vương, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thanh Xà, Đông Tà Tây Độc, Thiên Địa Huyền Môn, Hồn Ma A Anh, Tiên trong tranh…

Vương Tổ Hiền bị xúc phạm nặng nề, thất vọng trước tình yêu nên quyết định ở ẩn.

Đến nay, vẻ đẹp của Vương Tổ Hiền thời trẻ vẫn làm say mê hàng triệu khán giả. "Diễm nhưng không tục, khí chất bi ai, độc đáo của cô ấy đã thể hiện nhân vật một cách hoàn hảo. Sau Vương Tổ Hiền, thế gian sẽ không lại có Nhiếp Tiểu Thiến nữa", là lời khen dành cho nhan sắc của cô.