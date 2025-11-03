Ông Nawat bị bóc mẽ

TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ ra thông báo khẳng định hoạt động bình chọn top 10 ăn tối cùng ông Nawat không được cấp phép và không nằm trong khuôn khổ cuộc thi.

Ngay khi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khởi động, ông Nawat đã ra thông báo về cuộc bình chọn vào top 10 để giành cơ hội ăn tối và trò chuyện cùng ông. Ông Nawat còn yêu cầu khán giả phải theo dõi trang chủ Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan thì bình chọn mới được tính là hợp lệ.

Tuy nhiên, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) đã ra thông báo khẳng định hoạt động bình chọn top 10 ăn tối cùng ông Nawat không được cấp phép và không nằm trong khuôn khổ cuộc thi.

Ông Nawat tại các hoạt động của Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

"Tổ chức Hoa hậu Miss Universe ra thông cáo chính thức nhằm làm rõ các bài đăng trực tuyến gần đây quảng bá một sự kiện được mô tả là bữa tối và talk show đặc biệt. Chúng tôi khẳng định hoạt động này không được cấp phép", thông báo nêu rõ.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ khẳng định bất kỳ hoạt động của bên thứ ba sử dụng tên, logo, biểu trưng hoặc các yếu tố nhận diện thương hiệu liên quan đến Miss Universe mà không có sự cho phép bằng văn bản đều bị xem là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và ảnh hưởng đến tính toàn vẹn thương hiệu.

MUO cũng tuyên bố rằng mọi tài liệu quảng bá cuộc thi, hoặc chương trình bình chọn đang lưu hành trực tuyến dưới tên Miss Universe - bao gồm cả những nội dung liên quan đến sự kiện nói trên - đều không được ủy quyền và có tính chất gây hiểu lầm.

"Các hoạt động đó không đại diện cho giá trị, hoạt động hay sự kiện chính thức của tổ chức Miss Universe", thông cáo cho biết.

Ngay sau khi MUO ra tuyên bố, phía ông Nawat và ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan (MUT) cũng đăng tải thông báo để nói về sự việc.

Phía MUT khẳng định chiến dịch bình chọn bằng lượt thích trên mạng xã hội là một phần trong gói truyền thông chính thức được cấp phép cho quốc gia đăng cai. MUT cho rằng với tư cách là đơn vị tổ chức chính thức được ủy quyền, họ có toàn quyền quản lý và thực hiện các hoạt động quảng bá như vậy trong phạm vi lãnh thổ của mình.

MUT cho biết hoạt động này được thực hiện để tri ân các nhà tài trợ. Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan cho rằng thông báo của phía MUO đã dẫn đến hiểu lầm trong công chúng và khẳng định sẽ chuyển vụ việc này đến bộ phận pháp lý để xem xét những ảnh hưởng xấu có thể xảy ra với các nhà tài trợ từ Thái Lan.

Sự việc ông Nawat bị phía MUO bóc mẽ đang gây xôn xao các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng với tư cách giám đốc điều hành, ông Nawat đang can thiệp ngày càng quá đà vào công tác tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan.

Áo tắm của Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bị chê.

Hiện nhiều thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đang tiếp tục bay sang Thái Lan để nhập cuộc Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Những thí sinh có mặt sớm đang tham gia các hoạt động phỏng vấn, chụp ảnh, quay phim cho các nhà tài trợ.

Trên mạng xã hội, một số thí sinh hé lộ về trang phục áo tắm chính thức của năm nay. Các bộ áo tắm có tông màu xanh, đỏ, vàng sẽ được thí sinh lựa chọn cho phần thi áo tắm. Tuy nhiên, mẫu áo tắm của năm nay bị chê sến sẩm, lỗi mốt.

Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang. Cô sang Thái Lan từ ngày 31/10 để chuẩn bị tham gia cuộc thi. Trên livestream, Hương Giang cho biết cô bốc thăm trúng bộ áo tắm màu đỏ và khẳng định đây là bộ áo tắm quyến rũ nhất mà cô từng mặc.

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dự kiến diễn ra ngày 21/11 ở Impact Challenger Hall tại Pak Kret, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Cuộc thi năm nay có khoảng hơn 130 thí sinh tham gia. Đương kim hoa hậu là người đẹp Đan Mạch - Victoria Kjær Theilvig.