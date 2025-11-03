Thêm người đẹp bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Người đẹp Đức - Diana Fast - thông báo không tham gia Miss Universe 2025 tại Thái Lan. Lý do cô đưa ra là bận chăm sóc con trai.

Tối 2/11, đại diện Đức - Diana Fast - đã thông báo trên trang cá nhân về việc cô sẽ không tham gia Miss Universe 2025 tại Thái Lan khiến nhiều người bất ngờ.

Trong thư, người đẹp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì có cơ hội đại diện cho nước Đức tại Miss Universe. Cô cho biết sau khi cân nhắc kỹ lưỡng đã đưa ra quyết định không đến Thái Lan năm nay để dành thời gian cho con trai.

Người đẹp Đức - Diana Fast bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

“Là một người mẹ tận tụy và đang xây dựng mái ấm mới cho gia đình, tôi chọn ở gần con mình trong giai đoạn quan trọng này”, cô viết.

Diana nhấn mạnh đây là quyết định được đưa ra từ sự thấu hiểu, đồng cảm, đồng thời khẳng định tiếp tục lan tỏa tinh thần Miss Universe thông qua những dự án cộng đồng tại Đức và quốc tế.

Cô cũng đã quyên góp 30.000 euro (tương đương hơn 790 triệu đồng) cho một trung tâm bảo tồn động vật ở Thái Lan mang tên Heartpawject, như hành động tri ân người dân nước chủ nhà và tôn vinh tinh thần của Miss Universe.

Sự việc người đẹp Đức bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khiến nhiều người tiếc nuối bởi cô được xem là ứng viên tiềm năng của khu vực châu Âu. Cô đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Đức 2025 hồi tháng 4.

Diana Fast năm nay 32 tuổi, là doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ. Người đẹp đã có một con và đang theo đuổi các vấn đề về sức khỏe tinh thần và sự độc lập tài chính cho phụ nữ trẻ.

Người đẹp Đức cũng là một trong những thí sinh có sức ảnh hưởng tại cuộc thi năm nay với trang Instagram cá nhân có hơn 250.000 người theo dõi.

Hiện cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cho phép phụ nữ đã lập gia đình, có con được tham gia. Diana Fast là một trong những thí sinh đã có con tham dự cuộc thi năm nay. Tuy nhiên, quy định này của ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho đến nay vẫn gây tranh cãi.

Nhiều người cho rằng phụ nữ đã có gia đình bị ràng buộc bởi nhiều trách nhiệm và khó có thể hoàn thành nghĩa vụ của một hoa hậu. Tuy vậy, những năm qua, phụ nữ đã kết hôn, có con vẫn đạt được thứ hạng cao ở Hoa hậu Hoàn vũ.

Năm 2024, người đẹp Venezuela - Ileana Márquez - đã có con gái và chung cuộc cô giành danh hiệu á hậu 4. Đại diện Puerto Rico - Jennifer Colón - đã là mẹ ba con nhưng vẫn lọt vào top 12 chung cuộc. Đại diện Campuchia - Davin Prasath - đã có con gái 5 tuổi, làm nên lịch sử khi là người đẹp Campuchia đầu tiên vào top 30 Miss Universe 2024.

Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra tại Thái Lan từ đầu tháng 11. Chung kết dự kiến ngày 21/11 với sự tham dự của hơn 130 thí sinh. Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Hương Giang.