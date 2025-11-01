Cuộc thi hoa hậu bị hủy vì cơn bão lớn nhất 2025

TPO - Chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Jamaica 2025 đã bị hủy do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Melissa. Ban tổ chức đã mất liên lạc với nhiều thí sinh của khu vực miền Tây Jamaica.

Ban tổ chức Hoa hậu Thế giới Jamaica đã đăng tải thông báo về việc huỷ kế hoạch tổ chức chung kết cuộc thi Miss World Jamaica 2025 do ảnh hưởng của bão.

"Trước những ảnh hưởng toàn quốc của cơn bão Melissa, tổ chức Hoa hậu Thế giới Jamaica đã quyết định hoãn đêm chung kết dự kiến ​​diễn ra vào Chủ nhật, ngày 2/11, tại Nhà hát Karl Hendrickson", thông báo cho biết.

Jamaica tan hoang sau cơn bão Melissa.

Ban tổ chức cho biết ưu tiên hàng đầu của họ là sát cánh cùng người dân Jamaica, hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ và giúp phục hồi sau thảm họa do cơn bão gây ra.

"Vẻ đẹp có mục đích không chỉ là một khẩu hiệu, đó là nhịp đập của Hoa hậu Thế giới và là nguyên tắc của tổ chức Hoa hậu Thế giới Jamaica. Chúng tôi vẫn cam kết sống theo mục đích đó thông qua lòng trắc ẩn và tình đoàn kết với những người dân Jamaica đồng hương", ban tổ chức chia sẻ thêm.

Jamaica vừa hứng chịu những thiệt hại to lớn do bão Melissa - cơn bão mạnh nhất năm 2025 đổ bộ vào nước này. Hiện bão đã qua nhưng vẫn còn nhiều nơi tại quốc đảo này bị mất điện. Ban tổ chức cuộc thi cho biết họ vẫn mất liên lạc với một số thí sinh đến từ miền tây của Jamaica.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Jamaica 2025 nhằm tìm kiếm đại diện Jamaica tham dự Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 tổ chức ở Ấn Độ vào năm 2026. Với việc cuộc thi bị hoãn và ban tổ chức gặp nhiều khó khăn do thiệt hại kinh tế khiến nhiều người cho rằng đại diện Jamaica có thể được chọn bằng hình thức hand pick.

Bão Melissa, một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Caribe, đã bắt đầu tan và thành áp thấp hậu nhiệt đới vào ngày 31/10 sau khi tàn phá Jamaica và Cuba, gây mưa lớn xối xả tại Haiti, và cướp đi sinh mạng của ít nhất 50 người trên toàn khu vực.

Chính phủ Jamaica đã xác nhận ít nhất 19 người thiệt mạng (tính đến ngày 31/10), đồng thời cảnh báo con số này có thể tăng lên do một số trường hợp chờ xác nhận bổ sung. Vùng phía Tây Jamaica bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều người vẫn bị cô lập do mất điện và thông tin liên lạc.

Melissa đổ bộ vào phía Tây Nam Jamaica ngày 30/10 với cường độ bão cấp 5. Đây là cơn bão lớn đầu tiên tấn công trực tiếp đảo quốc này kể từ năm 1988 và là cơn bão mạnh nhất lịch sử quốc gia này.