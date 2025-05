Một cuộc thi hoa hậu bị hoãn tổ chức

TPO - Cuộc thi Universal Woman dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm nay tại Ấn Độ đã bị hoãn vô thời hạn do những xung đột gia tăng gần đây ở khu vực này. Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2025 đang diễn ra ở Telangana, Ấn Độ được thắt chặt an ninh nhằm bảo vệ an toàn cho thí sinh.

Ngày 8/5, trang chủ của cuộc thi Universal Woman đăng tải thông báo hoãn tổ chức cuộc thi năm nay do lo ngại tình hình căng thẳng leo thang ở Ấn Độ. "Do căng thẳng leo thang và xung đột đang diễn ra giữa Pakistan và Ấn Độ ở khu vực Kashmir, dẫn đến thương vong đáng kể và gián đoạn trên diện rộng, chúng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là hoãn phiên bản thứ ba của Universal Woman, dự kiến ​​diễn ra tại Jaipur vào ngày 8/6/2025", ban tổ chức cho biết. Ban tổ chức cho biết quyết định này được đưa ra vì sự quan tâm đến an toàn của các thí sinh, giám đốc quốc gia, và các thành viên ban tổ chức. "Chúng tôi hiểu được nỗ lực và sự cống hiến to lớn mà những thí sinh đã bỏ ra, và chúng tôi vẫn cam kết cung cấp cho họ một nền tảng an toàn để thể hiện tài năng của họ", ban tổ chức khẳng định. Universal Woman (Hoa hậu Phụ nữ Toàn cầu) là cuộc thi dành cho phụ nữ độc thân, đã kết hôn, ly hôn, thuộc mọi thành phần từ 25 đến 45 tuổi. Cuộc thi nhằm xác định lại cách xã hội nhìn nhận vẻ đẹp của phụ nữ. Universal Woman đã tổ chức được hai mùa. Năm ngoái, cuộc thi tổ chức Phnôm Pênh, Campuchia. Người đẹp đến từ Philippines - Maria Sesaldo Gigante - đã vượt qua 43 thí sinh để giành vương miện. Trong khi Universal Woman 2025 hoãn tổ chức thì cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 72 đang diễn ra ở Telangana - tiểu bang trẻ nhất Ấn Độ. Các thí sinh đã có mặt ở Ấn Độ từ ngày 7/5 để chính thức nhập cuộc. Với quy mô tổ chức lớn và mức độ quan tâm toàn cầu, Miss World 2025 đang thu hút sự theo dõi sát sao từ công chúng cũng như truyền thông quốc tế. Ban tổ chức đã bố trí lực lượng an ninh hùng hậu để đảm bảo an toàn cho hơn 100 thí sinh. Nhiều người cho rằng lịch trình ban đầu của cuộc thi sẽ có nhiều thay đổi, phụ thuộc vào mức độ ổn định và an ninh trong những tuần tới. Hiện tại, ban tổ chức Miss World vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào liên quan đến việc hoãn hoặc thay đổi địa điểm tổ chức cuộc thi. Ngày 11/5 sẽ diễn ra buổi lễ khai mạc của Miss World. Các hoạt động chính thức của cuộc thi năm nay trải dài trên nhiều địa điểm khác nhau ở Telangana. Chung kết dự kiến tổ chức ở Hyderabad ngày 31/5. Trước thềm khai mạc, Hoa hậu Thế giới lần thứ 72 vấp phải những phản ứng không mấy tích cực từ giới quan chức Ấn Độ. Tờ Munsif cho biết một số đại biểu cho rằng cuộc thi sắc đẹp thay vì khuyến khích các cô gái trở thành các nhà khoa học, doanh nhân hay giáo viên, lại biến họ trở thành vật phẩm thương mại, phục vụ cho việc mở rộng thị trường. Người này cho rằng cuộc thi Hoa hậu Thế giới đang làm suy giảm giá trị của phụ nữ và đề nghị chính phủ can thiệp để hủy bỏ sự kiện này. Duy Nam