Đại diện Campuchia thi Hoa hậu Hoàn vũ bất chấp lệnh cấm

TPO - Người đẹp Neary Socheata vẫn sang Thái Lan dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 dù đã bị công ty chủ quản ra lệnh cấm.

Ngày 3/11, đại diện Campuchia - Neary Socheata đã có mặt ở Bangkok, Thái Lan để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Cô được đông đảo người hâm mộ Campuchia tiễn ra sân bay.

Xuất hiện ở Thái Lan, Neary Socheata ghi điểm khi diện trang phục truyền thống, trang điểm và làm tóc chỉn chu. Trong ngày hoạt động đầu tiên ở Miss Universe 2025, Neary Socheata thay trang phục xuyên thấu, khoe vóc dáng quyến rũ bên bể bơi.

Neary Socheata tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan.

Nhiều khán giả ủng hộ việc Neary Socheata tới Thái Lan tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025, bất chấp việc cô bị công ty chủ quản là ElevenTo9 ra lệnh cấm. Nhiều người nhận định Neary Socheata là ứng viên nổi bật của khu vực châu Á, có khả năng nối tiếp thành tích của người tiền nhiệm là Davin Prasath.

Tuy nhiên, việc Neary Socheata dự thi Hoa hậu Hoàn vũ bất chấp lệnh cấm khiến công ty chủ quản ElevenTo9 nổi giận. Công ty này tiếp tục bóc trần nhiều sự thật về người đẹp trên mạng xã hội.

Phía ElevenTo9 cho biết vài tháng trước khi tình hình giữa Thái Lan và Campuchia căng thẳng, Neary Socheata và mẹ đã có nhiều phát biểu được cho là mang tính chất khiêu khích. Neary Socheata và mẹ đã đăng tải clip lên mạng xã hội kêu gọi không sử dụng hàng hóa của Thái Lan.

Mẹ của Neary Socheata từng trả lời phỏng vấn rằng bà sợ người Thái Lan có ý đồ xấu nếu con gái dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở xứ sở chùa vàng.

ElevenTo9 lo ngại về các trường hợp an toàn tính mạng, sức khỏe nếu Neary Socheata vẫn cố tình sang Thái Lan dự thi. Vì vậy, ngày 1/11, ElevenTo9 đã đăng thông báo về việc không gửi Neary Socheata sang Thái Lan tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74.

Sau thông báo của ElevenTo9, Neary Socheata đã đăng tải đoạn video đang soạn quần áo vào vali và khóc. Cô khẳng định công ty chủ quản bỏ cuộc chứ cô không từ chối cơ hội dự thi.

Neary Socheata cho rằng quyết định của ElevenTo9 nặng về thủ tục hành chính và làm cô mất uy tín. Neary Socheata đã thuê luật sư và nộp hồ sơ pháp lý để chống lại Elevento9.

Sự việc ồn ào gây chú ý trên các diễn đàn sắc đẹp. Tuy ủng hộ Neary Socheata tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhưng nhiều người cho rằng cô khó lòng đạt thành tích cao vì những lùm xùm với công ty quản lý trong nước.

Neary Socheata là ca sĩ, diễn viên, người mẫu và doanh nhân. Cô là người đẹp có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Campuchia với trang cá nhân Instagram có gần 360.000 người theo dõi và kênh TikTok có hơn 1,3 triệu người theo dõi.