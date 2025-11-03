Á hậu Châu Anh chơi đàn piano mở màn show diễn

TPO - Á hậu Việt Nam 2024 trổ tài chơi đàn piano, đồng thời đảm nhận vai trò mở màn trong show diễn thời trang tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc diễn ra ở Hà Nội ngày 2/11.