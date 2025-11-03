Á hậu Châu Anh chơi đàn piano mở màn show diễn

TPO - Á hậu Việt Nam 2024 trổ tài chơi đàn piano, đồng thời đảm nhận vai trò mở màn trong show diễn thời trang tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc diễn ra ở Hà Nội ngày 2/11.
Chiều 2/11, Á hậu Châu Anh tham dự show thời trang được tổ chức ở Hà Nội. Cô diện thiết kế tông màu trắng, được làm từ vải gai dầu của người H’Mông. Người đẹp được khen ngợi bởi vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng.
Châu Anh từng chia sẻ cô chọn học tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để phát triển khả năng âm nhạc, vừa phát huy truyền thống của gia đình. Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, người đẹp nhiều lần thể hiện năng khiếu chơi đàn piano trong các tiết mục.
Trong show diễn, Á hậu Châu Anh cũng đảm nhận vai trò first face, giới thiệu bộ sưu tập được tạo nên từ vải gai dầu dệt tay của đồng bào H’Mông. Đây cũng là lần đầu Á hậu Việt Nam 2024 đảm nhận vai trò mở màn cho một show diễn thời trang.
Người đẹp cuốn hút với phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh. "Đây là những thiết kế dành cho người yêu mến bản sắc dân tộc, quan tâm đến thời trang bền vững và du lịch văn hóa Việt Nam", cô nói.
Người mẫu Hà Kino đảm nhận vai trò vedette của bộ sưu tập. Cô trình diễn mẫu áo crop-top lạ mắt, kết hợp với chân váy và áo khoác over size.
Đây là dự án xây dựng hợp tác xã dệt vải gai dầu cùng nhà sinh hoạt cộng đồng cho bà con H’Mông tại các vùng núi cao Việt Nam, được triển khai thông qua các hoạt động nghệ thuật, triển lãm, trình diễn thời trang và hành trình khám phá văn hoá bản địa.
Dự án hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị của cây gai dầu trong văn hóa cộng đồng người H’Mông, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho bà con thông qua nghề dệt vải gai dầu truyền thống.
Á hậu Châu Anh, người mẫu Hà Kino cùng hai nhà thiết kế trong màn chào kết.