Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

78 thí sinh hoa hậu để mặt mộc

Duy Nam

TPO - 78 thí sinh Hoa hậu Trái Đất 2025 để mặt mộc, trình diễn bikini trong phần thi đánh giá trực diện của ban giám khảo. Đây là phần thi độc đáo của cuộc thi Miss Earth.

mexico.jpg
cuba.jpg
Ngày 1/11 đã diễn ra phần thi trực diện của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025. Ở phần thi này, ban tổ chức yêu cầu thí sinh để mặt mộc, búi tóc gọn gàng nhằm có cái nhìn chân thực nhất về từng người đẹp. Trong phần thi, họ cũng trình diễn bikini để ban giám khảo chấm điểm về hình thể. Đây được xem là phần thi độc đáo của Miss Earth so với những cuộc thi nhan sắc khác. Hai đại diện Mexico và Cuba đều được khen ngợi với mặt mộc rạng rỡ, thanh thoát. Họ là những ứng viên mạnh của khu vực châu Mỹ.
viet-nam.jpg
Đại diện Việt Nam - Trịnh Mỹ Anh nhận nhiều lời khen của fan Việt với gương mặt mộc tươi tắn. Cô đang có những thể hiện tốt ở cuộc thi và được đánh giá là thí sinh tiềm năng của khu vực châu Á.
peru.jpg
Đại diện Peru - Massiel Suárez được nhận xét là một trong những thí sinh có mặt mộc đẹp nhất cuộc thi năm nay. Cô nằm trong nhóm sáng giá cho vương miện.
philippines.jpg
thai.jpg
Hai đại diện nổi bật của châu Á là Philippines và Thái Lan đều ghi điểm ở phần thi mặt mộc. Họ có làn da mịn màng, đôi mắt sáng và khuôn miện rộng tươi tắn. Cả hai được nhận định giành giải cao trong chung kết Hoa hậu Trái Đất 2025.
venezuela.jpg
usa.jpg
brazil.jpg
ecuador.jpg
Bốn đại diện của khu vực châu Mỹ là Venezuela, Mỹ, Brazil, Ecuador trong phần thi mặt mộc. Đây là những thí sinh tiềm năng cho vương miện.
han.jpg
macau.jpg
Hai đại diện Hàn Quốc và Macau (Trung Quốc) nhận nhiều lời khen nhờ làn da trắng sáng, mịn màng và nụ cười gây thiện cảm. Họ được đánh giá là những nhân tố có khả năng gây bất ngờ trong chung kết.
colombia.jpg
Đại diện nổi bật của cuộc thi năm nay là Colombia lại gây thất vọng với mặt mộc nhợt nhạt, kém sắc.
wales.jpg
south-africa-xau.jpg
Nhiều người đẹp để lộ nhược điểm với mặt mộc. Hai đại diện xứ Wales và Nam Phi đều có gương mặt kém sắc khi không son phấn.
phap-xau.jpg
anh-xau.jpg
Hai đại diện châu Âu là Pháp và Anh cũng gây thất vọng.
italy.jpg
czech.jpg
austria.jpg
india.jpg
Cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025 đã gần đi đến hồi kết với đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/11 tại Philippines. Cuộc thi năm nay được nhận xét không gây chú ý về truyền thông, công tác tổ chức sơ sài, thiếu đầu tư.
nga.jpg
moldova.jpg
Hoa hậu Trái Đất được đánh giá ngày càng kém sức hút dù là cuộc thi có mục đích rõ ràng, đó là kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, Trái Đất. Những scandal ồn ào như mua bán giải và công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp được cho là những yếu tố khiến Hoa hậu Trái Đất không còn được yêu thích như cách đây một thập kỷ.
Duy Nam
#Hoa hậu Trái Đất #Miss Earth #mặt mộc

Xem thêm

Cùng chuyên mục