Cảnh tượng hỗn loạn ở lễ trao sash Hoa hậu Hoàn vũ

TPO - Đại diện Mexico bật khóc khi bị ông Nawat mắng chửi. Các thí sinh đồng loạt đứng dậy rời khỏi buổi lễ trao sash của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đang diễn ra ở Bangkok, Thái Lan.

Chiều 4/11 đã diễn ra lễ trao sash cho các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Tuy nhiên, buổi lễ nhanh chóng rơi vào cảnh hỗn loạn dưới sự điều hành của ông Nawat khiến fan sắc đẹp hoang mang.

Mở đầu buổi lễ, ông Nawat đã chất vấn các thí sinh về việc không cho phép nhân viên của ban tổ chức quay quảng cáo. "Ai không đồng ý quay video quảng bá sản phẩm, đứng dậy cho tôi thấy". Cả khán phòng im lặng, không ai thừa nhận nhưng ông Nawat cho biết đang cầm danh sách hơn 20 thí sinh liên quan đến vụ việc này.

Ông Nawat chất vấn thí sinh trong lễ trao sash của Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Sau đó, ông chỉ đích danh đại diện Mexico, yêu cầu cô đứng lên và hỏi: "Tại sao bạn không đăng tải hình ảnh quảng bá cho Thái Lan? Có phải giám đốc quốc gia Mexico yêu cầu bạn làm vậy không?".

Ông Nawat đã yêu cầu tất cả thí sinh phải chia sẻ và quảng bá sự kiện Special Dinner with Victoria tại Phuket. Tuy nhiên, nhiều cô gái do dự, lo sợ nếu không tham gia hoặc quảng bá sẽ bị ảnh hưởng đến kết quả.

Một thí sinh đã đứng dậy phản đối ông Nawat, cho rằng yêu cầu này không công bằng. Ông Nawat lạnh lùng yêu cầu cô ngồi xuống, nói cô thiếu lịch sự. Người đẹp này đáp trả lại: “Ông cũng có lịch sự với tôi đâu!”.

Ngay sau đó, ông Nawat gọi bảo vệ vào phòng, khiến hàng loạt thí sinh hoảng loạn. Một số thí sinh bật khóc, nhiều người khác đứng dậy đòi bỏ thi. Ông Nawat nói: “Ai đứng dậy ra về thì không cần thi nữa".

Sau sự việc, đại diện Mexico - Fatima Bosch đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi rời khỏi phòng trò chuyện với ông Nawat và bị ông quát mắng, xúc phạm.

Cô nói: “Tôi thật sự yêu đất nước Thái Lan và tôn trọng tất cả. Các bạn là những con người tuyệt vời. Nhưng những gì giám đốc của các bạn vừa làm là không tôn trọng. Ông ấy gọi tôi là ngu ngốc chỉ vì có vấn đề với tổ chức Miss Universe Mexico. Tôi nghĩ điều đó thật bất công, bởi tôi luôn cư xử đúng mực, không làm phiền ai, chỉ cố gắng tử tế và thể hiện hết khả năng của mình”.

Cô cho biết mình bị quát mắng, xúc phạm và yêu cầu im lặng mà không rõ lý do. “Tôi nghĩ thế giới cần biết điều này, vì chúng tôi là những người phụ nữ mạnh mẽ. Đây là nền tảng để chúng tôi cất lên tiếng nói của mình. Không ai có quyền bắt chúng tôi im lặng và tôi sẽ không để ai làm vậy với mình”, cô nói.

Người đẹp cũng khẳng định không có xung đột cá nhân với bất kỳ ai trong ê-kíp Thái Lan, đồng thời vẫn dành sự tôn trọng cho quốc gia này. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh việc bị đối xử vô cớ chỉ vì mâu thuẫn nội bộ là điều không thể chấp nhận được.

Cuối cùng, cô gửi thông điệp: “Dù bạn có ước mơ lớn hay đang đội chiếc vương miện, nếu điều gì đó lấy đi phẩm giá của bạn, hãy dũng cảm rời đi”.

Sự việc đang gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp khi sự kiện chính thức đầu tiên của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Đây cũng là cảnh tượng lần đầu xảy ra trong lịch sử cuộc thi Miss Universe.

Khởi động từ đầu tháng 11, Hoa hậu Hoàn vũ 2025 liên tiếp gặp những ồn ào khiến fan sắc đẹp hoang mang. Nhiều người lo ngại cuộc thi năm nay không thể diễn ra trọn vẹn, thành công.