Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu qua đời ở tuổi 31 không rõ lý do

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đẹp Kseniya Alexandrova - Hoa hậu Hoàn vũ Nga 2017 - đã qua đời ở tuổi 31 mà chưa rõ lý do khiến nhiều fan sắc đẹp bàng hoàng.

Ngày 13/8, công ty quản lý người mẫu Modus Vivendis đăng tải bài viết xác nhận Hoa hậu Hoàn vũ Nga 2017 Kseniya Alexandrova đã qua đời khiến nhiều fan sắc đẹp bàng hoàng.

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin người đồng nghiệp và bạn bè của chúng tôi, người mẫu Ksenia Alexandrova, đã qua đời vào tối hôm qua", công ty thông báo.

481029137-18490109740059993-2889218152821995001-n.jpg
Hoa hậu Hoàn vũ﻿ Nga 2017 Kseniya Alexandrova qua đời ở tuổi 31.

Đại diện công ty chia sẻ Ksenia là một người phụ nữ thông minh, tài năng. "Cô ấy biết cách truyền cảm hứng, hỗ trợ và mang lại sự ấm áp cho tất cả mọi người xung quanh. Đối với chúng tôi, cô ấy sẽ mãi mãi là biểu tượng của vẻ đẹp, lòng tốt và sức mạnh nội tâm", người này cho biết.

Phía công ty cũng gửi lời chia buồn tới gia đình của Kseniya Alexandrova. Bên dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp, khán giả thể hiện sự đau xót trước cái chết đột ngột của người đẹp. Nhiều người cũng thắc mắc về lý do cô qua đời nhưng công ty của người đẹp không thông báo.

Bài đăng gần đây nhất trên trang cá nhân của Kseniya Alexandrova là vào ngày 4/7. Cô đăng tải bức ảnh đen trắng, khoe lưng trần kèm những lời chiêm nghiệm về đàn ông và cuộc sống.

Kseniya Alexandrova sinh năm 1994, là người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, nhà tâm lý học. Cô giành ngôi Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Nga 2017, sau đó đại diện nước Nga tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2017 nhưng không giành thành tích.

Người đẹp từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Nga Plekhanov, chuyên ngành Tài chính và Tín dụng. Sau đó, cô theo học tại Trường Trung học Điện ảnh và Truyền hình Ostankino. Năm 2022, cô tốt nghiệp Đại học Sư phạm Quốc gia Moscow với bằng Tâm lý học.

Hiện Kseniya là một nhà tâm lý học và nhà trị liệu tâm lý kịch. Bên cạnh đó, cô phát triển sự nghiệp người mẫu. Người đẹp mới kết hôn hồi đầu năm.

Trên trang cá nhân có hơn 74.000 người theo dõi, Kseniya Alexandrova thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống cá nhân. Cô cũng đăng tải những bài viết chuyên sâu về vấn đề sức khoẻ tâm thần.

Duy Nam
#Hoa hậu Hoàn vũ Nga #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe

Xem thêm

Cùng chuyên mục