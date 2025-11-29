Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa hậu

Google News

Bố Hoa hậu Hoàn vũ lên tiếng khi con gái bị dọa giết

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Bernardo Bosch Hernández - bố của tân Hoa hậu Hoàn vũ - đã lên tiếng sau khi cô nhận được những tin nhắn đe dọa, thậm chí đòi giết.

Ông Bernardo Bosch Hernández - bố của Fatima Bosch (Hoa hậu Hoàn vũ 2025) - đã đăng tải bài viết sau khi người đẹp liên tục bị tấn công trên mạng xã hội, thậm chí nhận được những tin nhắn dọa giết.

"Sau lễ đăng quang của Fátima Bosch Fernández tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74, những tin tức sai sự thật và tin đồn về gia đình tôi đã được lan truyền. Là một công chức, tôi phải chịu sự giám sát của công chúng, tuy nhiên mọi thông tin cho rằng tôi liên quan đến cuộc thi đều hoàn toàn sai sự thật và phản ánh sự thiếu nghiêm túc của báo chí", ông viết.

587111416-32370769472571536-103332608254384586-n.jpg
Fatima Bosch bên bố mẹ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Sau khi Fatima Bosch đăng quang, nhà soạn nhạc Omar Harfouch - người từ bỏ vai trò giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - khẳng định bố của người đẹp Mexico và doanh nhân Raul Rocha có quan hệ làm ăn nên cô đã được dọn đường để giành chiến thắng.

Ông Omar còn khẳng định có đoạn ghi âm, trong đó con trai ông Raul Rocha là Mauricio Rocha nói với ông rằng nếu người đẹp Mexico đăng quang, đó sẽ là điều tốt nhất cho công việc kinh doanh của họ.

Nói về cáo buộc này, bố của Fatima Bosch cho biết ông đã gặp doanh nhân Raul Rocha vào ngày 13/9 tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025 được tổ chức tại Guadalajara. "Do đó, mọi cáo buộc liên quan đến mối quan hệ kinh doanh được cho là hoàn toàn sai sự thật và không phù hợp với thực tế", ông nói.

Ông khẳng định từ năm 2018 đến năm 2025, ông giữ chức vụ điều phối viên tại Ban Thăm dò và Sản xuất của tập đoàn dầu khí Pemex. "Nhiệm vụ của tôi không bao gồm việc xem xét hoặc trao thầu hợp đồng, do đó việc cho rằng tôi thiên vị bất kỳ doanh nhân nào là sai sự thật", ông khẳng định.

Ông Bernardo Bosch chia sẻ thêm: "Tôi xin tái khẳng định cam kết của mình với gia đình, với Pemex, với đất nước và với người dân Mexico. Tôi cũng trân trọng yêu cầu các bản tin đã lan truyền tin đồn hoặc tuyên bố sai sự thật phải được đính chính".

Ông cũng chứng minh sự trong sạch của mình khi cho biết trong một phán quyết cuối cùng vào năm 2019, Tòa án Hành chính Liên bang (TFJA) đã tuyên bố vô hiệu lệnh trừng phạt mà Bộ Hành chính Công áp dụng đối với ông vào tháng 6 cùng năm, vì đã chứng minh được rằng lệnh trừng phạt đó thiếu cơ sở pháp lý.

Sau khi đăng quang, Fatima Bosch đối diện làn sóng phản đối dữ dội. Nhiều người cho rằng gia đình cô có mối quan hệ làm ăn với doanh nhân Raul Rocha nên đã được ưu ái, dọn đường để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Trang cá nhân của Fatima tăng mạnh người theo dõi, nhưng cùng với đó là hàng loạt tin nhắn tấn công, đe dọa tính mạng được gửi tới hòm thư của cô.

Trong một bài viết trên mạng xã hội, Fatima cho biết cô nhận được tin nhắn có nội dung: "Mong là cô chết vào ngày mai. Cô và gia đình cô là đồ lừa đảo. Thật đáng xấu hổ. Mong là cô sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc và sớm đối mặt với nghiệp chướng của mình".

Trước làn sóng tấn công, Fatima khẳng định sẽ không gục ngã và lên tiếng để bảo vệ những phụ nữ đang bị bạo lực. "Tôi xin hứa với các bạn điều này: Tôi sẽ không im lặng. Tôi sẽ sử dụng diễn đàn này để thể hiện sự quan tâm. Các bạn không đơn độc", cô viết.

Duy Nam
#Bố Hoa hậu Hoàn vũ #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe

