Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Hà Trúc Linh xót xa trở về quê sau trận lụt lịch sử

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 26/11, Hoa hậu Hà Trúc Linh và các nhà hảo tâm đã về xã Đồng Xuân, Phú Hòa 1 và Phú Hoà 2 (Phú Yên cũ) để hỗ trợ bà con sau trận lũ lụt vừa qua. Người đẹp xúc động khi được trở về quê hương sau những ngày liên tiếp nghe tin về thiệt hại sau trận lụt kinh hoàng.

Hoa hậu Trúc Linh cho biết những ngày qua luôn cảm thấy lo lắng và trăn trở vì chưa thể lập tức trở về quê hương. Cô được ê-kíp động viên: “Ráng hoàn thành lịch trình rồi mình về nhà”. Vì không có chuyến bay thẳng từ TPHCM về Tuy Hòa nên cô phải đáp xuống Nha Trang rồi di chuyển bằng ô tô để kịp về với bà con.

Hoa hậu Trúc Linh cùng công ty Hoàng Thành Media và các nhà hảo tâm đã trao tặng cho ba xã Đồng Xuân, Phú Hòa 1 và Phú Hoà 2 mỗi nơi 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, đoàn cũng trao 70 chiếc màn và cặp sách cho các em nhỏ.

dsc00133.jpg
dsc00214.jpg
dsc00236.jpg
dsc00108.jpg
dsc00169.jpg
dsc00221.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh thăm hỏi, trao quà cho bà con xã Đồng Xuân.

Có mặt chứng kiến hậu quả kinh hoàng sau lũ lụt, Trúc Linh được bà con kể rằng đây là trận lũ khủng khiếp nhất mà quê hương cô từng trải qua trong suốt 80 năm qua.

“Trong ánh mắt mọi người còn nguyên nỗi sợ, hoảng loạn sau những ngày ròng rã chống chọi với dòng nước dữ và chứng kiến mọi thứ bị cuốn trôi”, Trúc Linh kể.

Người đẹp chia sẻ thêm: “Là người con Phú Yên, tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến từng gia đình đã chịu quá nhiều mất mát về người và của. Chỉ mong rằng bà con sẽ sớm ổn định lại cuộc sống và hy vọng có thêm nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay, để người dân Phú Yên nói riêng và đồng bào đang chịu ảnh hưởng của thiên tai nói chung sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn chồng chất này”.

dsc00497.jpg
dsc00540.jpg
dsc00558.jpg
dsc00578.jpg
dsc00458.jpg
dsc00464.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh thăm hỏi, tặng quà bà con ở xã Phú Hòa 1.

Đến với xã Đồng Xuân, Trúc Linh sững sờ trước cảnh tượng tan hoang nhưng cô nói trong ánh mắt bà con vẫn là sự kiên cường đặc trưng của người Phú Yên. “Tôi rất xúc động, thương bà con khi chứng kiến cảnh lũ dữ khiến nhà cửa tan hoang, có những người không cứu được người thân trong cơn lũ, có những người thoát chết trong gang tấc. Nghe những câu chuyện đó, tôi càng thấm thía về nỗi đau, sự mất mát”, cô chia sẻ.

Những địa điểm mà Trúc Linh đến thăm lần này đều là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất sau trận lũ lụt lịch sử vừa qua. Người dân bày tỏ sự xúc động khi Trúc Linh và chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, an ủi bà con sau trận lụt. Bà con cũng hy vọng Trúc Linh có thể về quê nhiều lần hơn nữa để thực hiện những chương trình ý nghĩa.

Trúc Linh cho biết dù đi đâu xa, cô vẫn luôn hướng về quê hương và mong có nhiều nhà hảo tâm đồng hành cùng mình trong các hoạt động sắp tới để giúp đỡ bà con nhiều nhất có thể. Cô quan tâm đến những dự án có thể giúp các em nhỏ có thêm quần áo, dụng cụ học tập để quay trở lại trường học.

Trúc Linh nói nhà của bố mẹ, ông bà cô cũng bị ngập trong trận lụt vừa qua nên rất đồng cảm với bà con. “Tôi hy vọng bà con có nhiều sức khỏe, bình an, gia đình đoàn tụ để cùng nhau trở lại cuộc sống bình yên”, cô nói.

dsc00699.jpg
dsc00715.jpg
dsc00747.jpg
dsc00754.jpg
dsc00286.jpg
dsc00405.jpg
dsc00655.jpg
dsc00672.jpg
Hoa hậu Hà Trúc Linh thăm hỏi, tặng quà bà con xã Phú Hòa 2.
Duy Nam
#Hoa hậu Hà Trúc Linh #Hoa hậu Việt Nam #lũ lụt #bà con vùng lũ

