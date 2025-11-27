Thanh Thủy phát biểu bằng 3 thứ tiếng kết thúc nhiệm kỳ

TPO - Hoa hậu Thanh Thủy đã có bài phát biểu phát biểu bằng ba thứ tiếng để khép lại nhiệm kỳ trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 diễn ra chiều 27/11 tại Tokyo, Nhật Bản.

Chung kết Hoa hậu Quốc tế 2025 đã diễn ra chiều 27/11 theo giờ Việt Nam với chiến thắng thuộc về người đẹp Colombia - Catalina Duque. Trong chung kết, Hoa hậu Thanh Thủy khép lại nhiệm kỳ và trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Ở khoảnh khắc final walk, Thanh Thủy mặc áo dài trắng Sakura Grace, lấy cảm hứng từ những cánh hoa anh đào, tái hiện vẻ đẹp mong manh, thanh khiết nhưng đầy sức sống của mùa xuân Nhật Bản.

Hoa hậu Thanh Thủy phát biểu bằng ba thứ tiếng khép lại nhiệm kỳ.

Cô cũng có bài phát biểu để khép lại nhiệm kỳ. Thanh Thủy gây ấn tượng khi chia sẻ cảm xúc bằng ba thứ tiếng - Việt Nam, tiếng Anh và tiếng Nhật.

"Cảm ơn toàn thể khán giả Việt Nam vì đã luôn yêu thương, ủng hộ Thủy trên mọi chặng đường. Dù bước tới nơi đâu, Thủy cũng không quên thể hiện niềm tự hào với màu cờ trên sash của mình, rằng mình đến từ Việt Nam", cô phát biểu bằng tiếng Việt.

Người đẹp tiếp tục chia sẻ bằng tiếng Anh: "Trong những ngày cuối cùng trên cương vị Hoa hậu Quốc tế, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tổ chức Miss International. Cảm ơn các vị giám khảo, ông Stephen Diaz và toàn bộ các nhân viên trong hậu trường. Nhờ có vương miện, tôi đã có cơ hội khám phá thế giới, theo đuổi dự án nhân ái của mình đó là Mục tiêu phát triển bền vững số 6. Không chỉ ở Việt Nam, tôi đã có cơ hội mang dự án cung cấp nước sạch của mình tới Angola".

Cô chia sẻ thêm: "Nhìn lại một năm vừa qua, nhiệm kỳ của tôi không quá ngắn, cũng không quá dài nhưng đầy ý nghĩa. Hướng về tương lai, tôi tiếp tục thực hiện cam kết của mình trong việc truyền cảm hứng cho phụ nữ trên khắp nơi của thế giới về việc tin vào bản thân và trao quyền cho phụ nữ".

Kết thúc bài phát biểu, Thanh Thủy nói tiếng Nhật, khéo léo gửi lời cảm ơn tới ban ban tổ chức, người dân Nhật Bản đã tạo điều kiện và cổ vũ cho cô từ ngày đăng quang tới khi kết thúc nhiệm kỳ.

Hình ảnh Thanh Thủy trong màn final walk nhận được sự khen ngợi của cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. "Cô ấy đã có nhiệm kỳ thật rực rỡ. Cảm ơn Thanh Thủy", "Tự hào và xúc động khi hai tiếng Việt Nam một lần nữa được vang lên ở Hoa hậu Quốc tế", "Cô ấy đã khiến người hâm mộ Việt Nam tự hào"... khán giả bình luận.

Ngày 12/11/2024, Huỳnh Thị Thanh Thủy đã đăng quang ngôi vị cao nhất trong chung kết Hoa hậu Quốc tế 2024 diễn ra ở Nhật Bản. Cô làm nên lịch sử khi là người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang danh hiệu Miss International. Thanh Thủy cũng là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất ở một cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời, uy tín.

Chiến thắng của Thanh Thủy khi đó tạo tiếng vang với cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế và trong nước. Nhờ chiến thắng này, nhan sắc Việt cũng thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Cùng lúc mang trên vai hai trọng trách đương kim Hoa hậu Việt Nam và đương kim Hoa hậu Quốc tế, Thanh Thủy đã có một nhiệm kỳ bận rộn. Cô vừa đóng vai trò đại sứ sắc đẹp trong nước, vừa đảm nhận nhiệm vụ lan tỏa vẻ đẹp, văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Trong nhiệm kỳ, cô đã tham gia nhiều hoạt động quốc tế tại Guatemala, Cambodia, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Mỹ… góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, quảng bá hình ảnh Việt Nam và kết nối cộng đồng quốc tế.